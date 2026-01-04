Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Pedepsele prevăzute

Modificările legislative care incriminează hărțuirea online sistematică, amenințările și alte forme de violență digitală, precum și femicidul, vor intra în vigoare în Moldova în februarie 2026.

Un nou articol „Acte de urmărire” a fost adăugat la Codul penal. Acesta se referă la cazurile în care o persoană este în mod deliberat și regulat urmărită, observată sau se încearcă stabilirea unui contact – inclusiv prin intermediul tehnologiei informației și al rețelelor de comunicații electronice – provocând teamă, anxietate sau forțând victima să își schimbe stilul de viață.

Astfel de acte se pedepsesc cu amenzi, muncă în folosul comunității sau închisoare de până la doi ani sau de până la trei ani dacă victima este un membru al familiei.

Hărțuirea sexuală – comportament fizic, verbal sau nonverbal, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor informației sau a comunicațiilor electronice – se pedepsește cu amendă de la 500 la 1.000 de unități convenționale, muncă neremunerată în folosul societății pe o perioadă de la 120 la 240 de ore sau închisoare de până la patru ani. Aceleași fapte comise împotriva unui minor se pedepsesc cu privațiune de libertate pe un termen de la trei la șapte ani.

Legea introduce pentru prima dată în dreptul penal conceptul de femicid – un act de violență specifică împotriva femeilor comis pe baza prejudecăților de gen și care are ca rezultat moartea victimei.

De asemenea, aceasta clarifică normele referitoare la rudenie pentru a spori posibilitatea de a proteja drepturile victimelor.

Un set separat de amendamente se referă la protecția libertății de exprimare: interferența în activitatea jurnaliștilor și a mass-media, inclusiv amenințările online, atrage răspunderea penală – până la cinci ani de închisoare, iar în cazul violenței sau al amenințării la adresa vieții – până la șase ani.

Legea a fost adoptată în iulie și publicată la 14 august 2025, intrând în vigoare la șase luni de la publicare.