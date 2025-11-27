Cântărețul rus Grigori Leps, cunoscut pentru promovarea propagandei Kremlinului, a propus în cadrul unui interviu ca orașul ucrainean Pokrovsk să fie redenumit după război.

Născut pe 16 iulie 1962, în Soci, regiunea Krasnodar, Grigori Leps este un cântăreț rus de origine etnică georgiană. Autor a câtorva cântece proprii, el este un artist de onoare a Federației Ruse (2011). Este cunoscut pentru baritonul său puternic.

În cadrul unui interviu, acesta a propus ca orașul Pokrovsk să fie redenumit „Putingrad” după încheierea războiului.

„Putingrad. Cred că așa ar trebui să se numească Krasnoarmeisk (denumirea sovietică a orașului – n.red.) atunci când vom învinge… Marele nostru președinte trebuie să aibă un Putingrad, pentru ca urmașii să-și amintească de faptele sale mărețe”, a spus Leps, potrivit Dialog.ua.