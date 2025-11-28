TUX promitea 4% pe zi, dar a lăsat pierderi de milioane: fără reguli și educație, frauda se repetă

Cazul platformei ilegale TUX arată cât de vulnerabili rămân oamenii în fața promisiunilor de îmbogățire rapidă, când lipsesc educația financiară, un cadru legal clar și mecanismele reale de supraveghere. Proiectul se prezenta drept o investiție în criptomonede cu randament „garantat” de 4% pe zi, promițând câștiguri rapide și sigure, fără riscuri și fără explicații despre modul în care banii ar fi produși. În realitate, era un clasic joc piramidal, în care profiturile erau plătite exclusiv din banii noilor participanți.

Platforma a dispărut în luna octombrie, lăsând în urmă pierderi de milioane și sute de oameni care acum încearcă să afle dacă își vor recupera banii. Mulți dintre „investitori” nu au semnat contracte, nu știu cine le-a luat banii și nici nu au fost înregistrați oficial ca participanți într-un sistem financiar licențiat. Ancheta vizează zeci de organizatori și promotori, inclusiv persoane care au promovat agresiv schema pe rețelele sociale, prezentând-o drept „sigură, legală și europeană”.

Parlamentul a audiat instituțiile relevante – Banca Națională, Comisia Națională a Pieței Financiare, Centrul Național Anticorupție și Procuratura – pentru a afla cum a fost posibil ca o schemă de asemenea dimensiuni să funcționeze fără nicio autorizație. Deși investigațiile continuă, experții avertizează că șansele ca oamenii să-și recupereze banii sunt minime, pentru că fondurile au fost dispersate rapid prin conturi externe, sisteme de plată ascunse și criptoactive greu de urmărit.

Specialiștii spun că astfel de cazuri nu sunt accidente, ci simptome clare ale unui sistem fără reguli adecvate. Ei cer aplicarea rapidă a noilor directive europene privind supravegherea criptoactivelor, autorizarea platformelor care operează pe teritoriul național și sancționarea celor care colectează bani fără licență. Fără acest control, piața devine teren fertil pentru escrocherii „digitale”, prezentate ca oportunități revoluționare.

Mesajul experților rămâne simplu și dur: nu există câștiguri miraculoase, iar orice promisiune de profit garantat, rapid și fără riscuri este în mod aproape cert o fraudă. Protecția nu începe doar cu legea, ci și cu prudența fiecăruia – să nu investim ceea ce nu înțelegem și să nu confundăm promisiunea cu realitatea.