Alertă lângă școli: statul lansează campanie împotriva drogurilor și cere implicarea elevilor și profesorilor

Ministerul Educației și Cercetării lansează o campanie națională prin care elevii și profesorii sunt încurajați să semnaleze cazurile de consum și trafic de droguri în și lângă instituțiile de învățământ. Nu este doar o campanie de informare, ci una de mobilizare civică, menită să transforme școala într-un spațiu sigur, unde orice comportament periculos este raportat. Începând din decembrie, mai ales în al doilea semestru, vor fi organizate lecții, întâlniri și sesiuni de informare în toate școlile, pentru a învăța cum se recunoaște un risc și cum se sesizează organele de drept.

Ministerul Afacerilor Interne confirmă gravitatea fenomenului și spune că rețelele de trafic găsesc tot mai des puncte de distribuție chiar în apropierea instituțiilor școlare. De la începutul anului au fost înregistrate peste 900 de dosare penale legate de droguri, iar în unele cazuri au fost implicați minori, fie ca victime, fie ca intermediari. Se propun pedepse mai dure pentru cei care recrutează sau folosesc tineri în aceste activități, tocmai pentru a descuraja implicarea lor în rețelele ilegale.

Doar în Chișinău, într-o singură săptămână au fost depistate 18 cazuri de trafic în zone frecventate de elevi. Poliția spune că problema nu mai este una izolată sau ascunsă, ci vizibilă și din ce în ce mai organizată, cu distribuția de substanțe pe internet, livrări rapide și tranzacții ascunse în spațiul public. Lupta nu mai este doar una juridică, ci și una educațională și comunitară.

Profesorii vor primi materiale informative și proceduri clare de sesizare, iar elevii vor fi încurajați să vorbească atunci când observă un comportament suspect, fără teamă și fără stigmat. Scopul este protecția comunității școlare și prevenirea degradării mediului educațional. Autoritățile insistă că școala nu poate fi doar loc de învățat, ci și spațiu de siguranță.

Mesajul transmis este unul ferm: protejarea copiilor de droguri nu se poate face doar prin poliție, ci prin implicarea școlii, a părinților și a comunității. Nu este doar o campanie, ci o responsabilitate colectivă, iar orice sesizare poate salva un adolescent de la dependență, violență sau delincvență.