Moldova a preluat Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei

Republica Moldova a preluat astăzi, 14 noiembrie, Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Ceremonia oficială a avut loc la Strasbourg în prezența ministrului Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset, și cei 46 de ambasadori ai statelor membre.

În cadrul evenimentului, secretarul permanent al Ministerului Afacerilor Externe și Turismului al Maltei, Christopher Cutajar, a transmis oficialului moldovean cheia și ciocanul, elemente simbolice care marchează transferul mandatului Președinției către Republica Moldova.

La rândul său, vicepremierul Mihail Popșoi a prezentat prioritățile Președinției Republicii Moldova, printre care: consolidarea sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului, promovarea drepturilor copiilor, combaterea violenței împotriva femeilor, consolidarea drepturilor sociale, susținerea democrației locale și combaterea dezinformării.

O prioritate-cheie a Președinției Republicii Moldova o va constitui sprijinul constant pentru Ucraina implicit operaționalizarea Tribunalului Special și a Comisiei de reclamații.

În discursul său, oficialul moldovean a subliniat angajamentul Republicii Moldova de a promova valorile Consiliului Europei și de a contribui la consolidarea democrației și statului de drept.

„Preluăm președinția într-o perioadă marcată de provocări, iar rolul Consiliului Europei în apărarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept este esențial. Am învățat că democrația nu este o destinație, ci un proces care necesită implicare constantă, curaj și responsabilitate. Republica Moldova rămâne un susținător ferm al valorilor fundamentale ale organizației și al misiunii sale de a promova pacea și solidaritatea pe continent”, a menționat Mihail Popșoi.

Pe durata mandatului, țara noastră va organiza peste 30 de evenimente, inclusiv sesiuni ministeriale și activități culturale, desfășurate la Chișinău și Strasbourg. Președinția Republicii Moldova va culmina cu Sesiunea Ministerială la Chișinău în perioada 14–15 mai 2026, la care vor participa 46 de delegații ale statelor membre.

Republica Moldova va deține Președinția Comitetului de Miniștri în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026. Este a doua oară când țara noastră exercită acest mandat de la aderarea la Consiliul Europei în 1995; prima dată Președinția a fost deținută în 2003.