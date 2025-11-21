Datoria de stat, în creștere: 127 de miliarde de lei, cu peste 14 miliarde mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut

Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns la aproximativ 127 de miliarde de lei, cu peste 14 miliarde mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Peste 60% din această sumă reprezintă datorie externă.

„Avem undeva 127-128 de miliarde de lei, dintre care datoria de stat externă e în jurul cifrei de 80 de miliarde și, respectiv, datoria de stat internă este undeva de 48 de miliarde de lei. Nu este nici mult, nu este nici puțin, dacă vorbim de ponderea în PIB de 36-37%, este o datorie de stat sustenabilă, luând în considerare că Acordul care a fost semnat în 1992 la Maastricht, prin care s-a format Uniunea Europeană, efectiv stabilește pentru țările Uniunii Europene un plafon de 60%. Noi suntem acum la 36-37% din PIB”, a declarat expertul în economie Marin Gospodarenco.

În proporții, datoria de stat externă este 62,4%, iar datoria de stat internă – 37,6%. „Republica Moldova se împrumută în condiții preferențiale”, afirmă expertul Marin Gospodarenco.

„Rata dobânzii cu care achităm noi creditele este de 0,02% până la 6%. Dacă vorbim despre portofoliul ratei dobânzii, în jur de 62% noi ne-am împrumutat la rata dobânzii între 0,02% până la 2%”, a adăugat expertul.

Potrivit acestuia, multe țări europene sunt și mai îndatorate.

„Dacă vorbim despre România, avem o datorie publică în raport cu PIB-ul de circa 55%. Republica Moldova are 36,37%, România – 55%. Lituania – sub 40%. Bulgaria are cea mai mică datorie din Uniunea Europeană, undeva 22% din PIB”, a mai spus Gospodarenco.

Important este ca aceste credite să fie canalizate în infrastructura critică, drumuri, școli și spitale, spune el.

Potrivit Ministerului Finanțelor, principalii creditori sunt Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Uniunea Europeană și Banca Europeană de Investiții.