Chișinăul îl acuză de „cinism” pe Ozerov, în urma incidentului cu drona rusească

Vicepremierul Mihail Popșoi îl acuză pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, de o „abordare cinică” după ce diplomatul a cerut dovezi privind dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministrul de Externe subliniază că aceste survolări sunt „fapte confirmate”, nu „presupuneri”.

Popșoi a amintit, în cadrul unei emisiuni la TV8, că Ozerov a ignorat precedentele în care autoritățile moldovenești i-au prezentat probe clare, inclusiv rămășițe ale unei drone „Geran-2” căzute în sudul țării, lângă zone locuite.

Potrivit ministrului, Ozerov rămâne ambasador agreat, dar neacreditat oficial, întrucât tentativele de acreditare au eșuat pe fundalul unor declarații ostile ale Moscovei sau al unor noi incidente cu drone.

Popșoi a exclus, pentru moment, varianta declarării diplomatului rus persona non grata, argumentând că o astfel de măsură ar afecta cetățenii și agenții economici moldoveni din Federația Rusă. Totuși, el a precizat că, dacă situația o va impune, Chișinăul nu va ezita să adopte decizii mai ferme.