UE are un plan foarte clar pentru pacea în Ucraina, în doar „două puncte”

Planul Uniunii Europene pentru realizarea păcii în Ucraina conține doar două puncte: slăbirea Rusiei și sprijinirea Ucrainei, a declarat joi șefa diplomației UE, Kaja Kallas, potrivit RBC Ukraine.

„Uniunea Europeană a susținut întotdeauna o pace justă, durabilă și cuprinzătoare. Astăzi, am discutat despre ultimele evoluții, iar ministrul Sybiha ne-a informat cu privire la perspectiva Ucrainei”, a spus ea.

Kallas a subliniat că „pentru ca orice plan de pace să aibă succes”, acesta trebuie să beneficieze de sprijinul Uniunii Europene, cât și al Ucrainei.

„UE are un plan foarte clar în două puncte: în primul rând, slăbirea Rusiei; în al doilea rând, sprijinirea Ucrainei”, a declarat șefa afacerilor externe a UE.

Potrivit acesteia, joi, șeful Centrului European de Informații și trimisul UE pentru sancțiuni au discutat despre impactul sancțiunilor UE asupra Rusiei.

Datele lor arată că exporturile de țiței rusesc au scăzut la cel mai mic nivel din ultimele luni, în timp ce veniturile fiscale au scăzut la cel mai mic nivel de la începutul războiului pe scară largă.

„Rusia a susținut în repetate rânduri negocieri de pace, dar acestea au eșuat deoarece Moscova nu și-a asumat niciodată angajamente reale. Presiunea trebuie să fie asupra agresorului, nu asupra victimei”, a subliniat Kallas.

Planul de pace al SUA

Vladimir Zelenski a primit joi oficial un proiect de plan din partea Statelor Unite și intenționează să îl discute cu Donald Trump în viitorul apropiat.

Președintele ucrainean i-a spus secretarului armatei SUA, Dan Driscoll, că este dispus să colaboreze cu administrația Trump la noul plan pentru pace în Ucraina, au declarat oficiali americani și ucraineni pentru Axios.

Planul cere Ucrainei concesii enorme, inclusiv să cedeze Rusiei teritorii pe care în prezent le controlează. Dar, în loc să îl respingă imediat, Zelenski a acceptat să negocieze, iar biroul său a transmis că se așteaptă să discute planul cu președintele Trump în zilele următoare.

Un oficial american a declarat că Zelenski și Driscoll „au convenit asupra unui calendar accelerat pentru semnare”.

Anterior, Bloomberg a raportat alte două cerințe cheie suplimentare ale planului de pace al SUA. Mai precis, acestea ar include ridicarea sancțiunilor internaționale și oprirea proceselor care documentează crimele Rusiei împotriva populației civile și infrastructurii Ucrainei.

De asemenea, mass-media occidentală, citând propriile surse, a raportat că planul lui Trump ar conține 28 de puncte și ar prevedea efectiv capitularea Ucrainei. În special, Kievului i se cere să renunțe la Donbas, la jumătate din armată și la anumite arme.