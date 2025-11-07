Datoria Moldovei s-a dublat în patru ani: statul trăiește pe datorie, dar vorbește despre reforme

În doar patru ani, datoria de stat a Republicii Moldova a crescut vertiginos — de la 69 la 130 de miliarde de lei — un salt de aproape 90%. În timp ce cifrele devin tot mai alarmante, guvernarea continuă să minimalizeze problema, comparând situația cu alte state și invocând procente din PIB. Realitatea este însă crudă: peste doi ani, valoarea datoriei publice ar putea ajunge egală cu întreaga proprietate a statului, estimată la 157 de miliarde de lei.

Economiștii avertizează că acest nivel de îndatorare creează o presiune uriașă asupra bugetului și limitează drastic spațiul pentru cheltuieli sociale și investiții. Cu cât statul se împrumută mai mult, cu atât plătește mai mult pentru dobânzi, în detrimentul pensiilor, educației și protecției sociale. Practic, Moldova începe să trăiască din datorie, nu din producție — un scenariu periculos pentru o economie fragilă și dependentă de finanțări externe.

Deși guvernul vorbește despre „stabilitate” și „creștere economică”, cifrele bugetare arată contrariul. Deficitul se adâncește, veniturile fiscale nu țin pasul cu cheltuielile, iar datoria externă crește constant. În plus, o parte semnificativă a împrumuturilor este destinată acoperirii cheltuielilor curente, nu investițiilor, ceea ce înseamnă că datoria nu generează dezvoltare, ci doar supraviețuire pe termen scurt.

Experții independenți avertizează că, dacă tendința continuă, Moldova riscă să devină o economie captivă datoriilor, vulnerabilă la orice șoc extern. Fără reforme fiscale serioase și o reducere a dependenței de împrumuturi, guvernul nu va mai putea finanța proiectele de infrastructură, programele sociale și creșterile salariale promise. Iar costul real îl vor plăti cetățenii — prin inflație, taxe mai mari și scăderea nivelului de trai.

În timp ce puterea preferă să vorbească despre agricultură, exporturi și justiție, adevărul economic este tot mai greu de ascuns. Țara trăiește din credite, iar timpul pentru explicații sincere se scurtează. Datoria crește, încrederea scade, iar întrebarea rămâne: cât mai poate rezista Republica Moldova înainte ca nota de plată să devină imposibil de achitat?