Moldova pierde 33.000 de locuri de muncă pe an – economia trăiește din remitențe, nu din producție

Republica Moldova se confruntă cu o criză structurală a pieței muncii: anual, dispar aproximativ 33.000 de locuri de muncă, în special în agricultură, cel mai vulnerabil sector al economiei. Potrivit economistului Veaceslav Ioniță, principalele cauze sunt migrația masivă, lipsa investițiilor directe străine și un model economic învechit, bazat aproape exclusiv pe consum alimentat de remitențe. Țara nu mai produce suficient, ci doar cheltuiește banii trimiși de cei plecați peste hotare.

Specialistul avertizează că acest model – „consum plus remitențe” – este complet epuizat. În timp ce guvernul vorbește despre creștere economică și stabilitate, cifrele arată o realitate diferită: investițiile stagnează, datoria publică este în creștere, iar forța de muncă calificată pleacă în ritm accelerat. Din ce în ce mai puțini tineri aleg să rămână în țară, iar sectoarele productive rămân fără oameni, fără capital și fără perspectivă.

Agricultura, cândva motorul economiei, este acum unul dintre domeniile cel mai grav afectate. Lipsa lucrătorilor și a investițiilor tehnologice reduce productivitatea, iar exporturile nu pot compensa pierderile. În sate, mii de gospodării se destramă, iar terenurile rămân nelucrate. În paralel, micile afaceri rurale dispar, incapabile să concureze cu importurile tot mai ieftine.

Economia națională rămâne captivă într-o „capcană a veniturilor mici”, cum o numește Ioniță. Salariile nu pot crește fără productivitate, iar productivitatea nu poate crește fără investiții și stabilitate fiscală. Guvernul este criticat pentru lipsa unei strategii de atragere a capitalului străin și de stimulare a investițiilor interne, în timp ce politicile economice par mai degrabă reactive decât reformatoare.

Deși statisticile arată o creștere moderată a PIB-ului, aceasta nu se reflectă în viața reală a cetățenilor. Fiecare an aduce mai puțini muncitori, mai multe datorii și mai multă dependență de banii celor plecați. Republica Moldova riscă, avertizează experții, să rămână o economie a consumului fără producție – o țară care trăiește pe datorie și își pierde încet viitorul.