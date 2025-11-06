Mitropolia Moldovei a dat în judecată o biserică din Telenești și a pierdut

Avocatul Iulian Rusanovschi anunță câștig de cauză într-un dosar intentat la cererea Mitropoliei Moldovei, parte a Bisericii Ortodoxe Ruse, împotriva unei parohii din Telenești, care a aderat în 2023 la Mitropolia Basarabiei, aflată în subordinea Bisericii Ortodoxe Române.

Pe 31 octombrie, Judecătoria Orhei, sediul Telenești, a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de Veșca Serghei și Daniliș Elena împotriva Agenției Servicii Publice și a Parohiei Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din același oraș.

Cele două persoane au solicitat constatarea nulității procesului-verbal nr. 1 și al statutului în redacție nouă din 1 decembrie 2023 și obligarea Agenției Servicii Publice să înregistreze modificări.

Potrivit avocatului Iulian Rusanovschi, Mitropolia Moldovei a încercat astfel să anuleze decizia Agenției Servicii Publice prin care s-a aprobat aderarea la Mitropolia Basarabiei la Patriarhia Română.

El a adăugat că pe rolul instantelor de judecată sunt alte șase cauze similare „prin care Mitropolia Moldovei, contrar libertății religioase, încearcă să intimideze preoții ce au revenit în componența Mitropoliei Basarabiei și să îi sperie pe cei ce își doresc să facă acest pas”.