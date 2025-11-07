Moldova face pași fermi spre Europa, dar se împiedică la mediu, agricultură și finanțe

Republica Moldova a înregistrat progrese importante în drumul său spre aderarea la Uniunea Europeană, însă Bruxelles-ul avertizează că trei domenii rămân în urmă: mediul, agricultura și finanțele publice. Raportul de extindere al Comisiei Europene, publicat recent, descrie aceste sectoare drept „în fază incipientă”, cu progrese insuficiente pentru a fi considerate compatibile cu standardele europene. Cu toate acestea, Moldova rămâne printre cele mai dinamice țări candidate, demonstrând o aliniere de aproape 98% la politica externă a UE.

În agricultură, problemele sunt profunde. Lipsa unui sistem național de subvenții funcțional, birocrația excesivă și slăbiciunile instituționale limitează dezvoltarea fermierilor și capacitatea statului de a gestiona fondurile europene. Bruxelles-ul recomandă accelerarea reformelor în gestionarea resurselor agricole și investiții în infrastructura rurală, astfel încât agricultura să poată deveni un sector competitiv, nu unul de supraviețuire.

Capitolul dedicat mediului scoate în evidență lacune grave. Multe laboratoare nu sunt acreditate la standardele europene, reciclarea rămâne la un nivel scăzut, iar Republica Moldova nu dispune de o strategie climatică coerentă pe termen lung. De asemenea, implementarea normelor privind calitatea aerului, a apei și gestionarea deșeurilor este fragmentară, ceea ce expune țara riscurilor de poluare și sancțiuni viitoare.

În privința finanțelor publice, raportul subliniază necesitatea alinierii legislației fiscale și bugetare la normele europene, dar și modernizarea urgentă a sistemelor IT din administrație. Transparența cheltuielilor publice și controlul eficient al fondurilor rămân provocări majore. Fără digitalizare și audituri independente, riscul de corupție și ineficiență rămâne ridicat, avertizează experții europeni.

Chiar și cu aceste restanțe, Comisia Europeană laudă determinarea autorităților moldovene în continuarea reformelor și rezistența instituțiilor în fața presiunilor externe. Moldova a reușit să avanseze într-un ritm impresionant, devenind un exemplu regional de voință politică și adaptare europeană, dar drumul spre aderare rămâne lung și anevoios, mai ales în domeniile care cer investiții masive și reforme structurale.