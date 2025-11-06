Politică

Pentru popor mai puțin, pentru partide mai mult! 99 de bani pentru fiecare vot câștigat la alegeri

Photo of Timpul.md Timpul.md6 noiembrie 2025
0 0

Pentru fiecare vot exprimat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, partidele vor primi aproximativ un leu (0,99 lei) din bugetul de stat, pentru lunile noiembrie și decembrie.

Decizia a fost aprobată astăzi de Comisia Electorală Centrală, care a stabilit cuantumul alocațiilor lunare destinate partidelor, conform performanțelor obținute în scrutin.

Totodată, pentru fiecare femeie aleasă cuantumul alocației pentru cele două luni este de 10.498,55 lei, iar pentru fiecare tânăr – 21.580,35 lei.

Prin derogare, plata alocaților de la bugetul de stat pentru cele două luni a fost suspendată pentru Partidul pentru Viitorul Moldovei, Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, Partidul Național Liberal, Partidul Reîntregirii Naționale Acasă și Partidul Politic „Democrația Acasă”, ca urmare a unei hotărâri anterioare a CEC, potrivit căreia formațiunile au fost lipsite de alocații de stat pentru anumite perioade

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md6 noiembrie 2025
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *