Pentru popor mai puțin, pentru partide mai mult! 99 de bani pentru fiecare vot câștigat la alegeri

Pentru fiecare vot exprimat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, partidele vor primi aproximativ un leu (0,99 lei) din bugetul de stat, pentru lunile noiembrie și decembrie.

Decizia a fost aprobată astăzi de Comisia Electorală Centrală, care a stabilit cuantumul alocațiilor lunare destinate partidelor, conform performanțelor obținute în scrutin.

Totodată, pentru fiecare femeie aleasă cuantumul alocației pentru cele două luni este de 10.498,55 lei, iar pentru fiecare tânăr – 21.580,35 lei.

Prin derogare, plata alocaților de la bugetul de stat pentru cele două luni a fost suspendată pentru Partidul pentru Viitorul Moldovei, Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, Partidul Național Liberal, Partidul Reîntregirii Naționale Acasă și Partidul Politic „Democrația Acasă”, ca urmare a unei hotărâri anterioare a CEC, potrivit căreia formațiunile au fost lipsite de alocații de stat pentru anumite perioade