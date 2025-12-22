De ce au atacat rușii o zonă izolată în apropierea graniței dintre Ucraina și Republica Moldova

Singurul pod viabil al Ucrainei peste râul Nistru a fost atacat de drone rusești, într-o tentativă de a izola logistica ucraineană care circulă pe rețeaua de drumuri din regiunea Dunării. Atacul a avut loc în urma a două lovituri succesive cu drone, care au provocat avarii grave podului ucrainean situat în apropierea graniței cu Republica Moldova. Obiectivul Rusiei este să izoleze partea de vest a regiunii Odesa și blocarea accesului Ucrainei la rutele logistice de pe Dunăre, potrivit unei analize a Radio Chișinău.

Joi, 18 decembrie, în jurul orei 16:00, o dronă kamikaze rusă a lovit podul peste râul Nistru, în apropierea satului Maiaki, pe autostrada M-15 Odesa–Reni. Potrivit Kyiv Post, acesta era singurul pod ucrainean funcțional peste Nistru în regiunea Odesa, fiind o rută esențială pentru deplasările către Republica Moldova și mai departe spre România.

Celălalt pod, situat la Zatoka, mai la sud, la gura Nistrului, a fost ținta a sute de atacuri de la începutul invaziei ruse pe scară largă și este de mult timp impracticabil, mai precizează sursa citată.

Traficul pe autostrada Odesa – Reni, spre granița de stat cu Republica Moldova, a fost blocat temporar în ambele sensuri. Inițial, pagubele păreau limitate – o gaură în carosabil, pe malul râului, la intrarea pe pod. Însă o mașină aflată în traversare a fost lovită de explozie.

„În mașină se afla o femeie cu trei copii. Mama a suferit leziuni grave și, din păcate, a decedat în ambulanță. Cei trei copii au fost transportați la spital cu leziuni și o reacție severă de stres. Medicii le acordă toată asistența necesară”, a declarat Oleg Kiper, șeful Administrației Militare Regionale din Odesa, într-o postare pe Telegram.

În dimineața zilei de vineri, 19 decembrie, în jurul orei 3:00, o altă dronă a lovit podul de la Maiaki, provocând, de această dată, daune structurale mult mai grave. Traficul pe autostrada Odesa – Reni a fost complet suspendat.

„Începând de azi dimineață, oamenii înțeleg complexitatea situației și faptul că aceasta nu va fi rezolvată rapid. De aceea, nu există cogestionări de trafic în apropierea locului”, a declarat Andrii Demcenko, purtător de cuvânt al Serviciului de Stat al Gărzii de Frontieră, citat de Kyiv Post. „Din cauza podului avariat, este imposibil să se călătorească spre graniță”, a mai precizat acesta.

Gărzile de frontieră ucrainene și moldovenești recomandă utilizarea rutelor alternative de ieșire din Ucraina, în special prin regiunea Vinița. Dacă drumul dintre Odesa și Chișinău, pe autostrada Odesa – Reni, durează în mod normal aproximativ patru ore, ruta ocolitoare prin Vinița presupune circa 11 ore de deplasare.

Patru puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova rămân operaționale: Palanca, Starokozacie, Reni și Orlivka.

Potrivit sursei citate, obiectivul atacurilor rusești este izolarea părții de vest a regiunii Odesa și blocarea accesului Ucrainei la rutele logistice de pe Dunăre. După ce podul de la Zatoka a fost bombardat intens, forțele ruse au vizat podul de la Maiaki, devenit o arteră logistică indispensabilă.

Ucraina poate utiliza traversările cu feribotul, însă acestea sunt extrem de vulnerabile la atacurile cu drone. „În ultima săptămână, inamicul a atacat în repetate rânduri podurile de la Zatoka și Maiaki”, a declarat Serhii „Flash” Beskrestnov, specialist în comunicații, război electronic și informații, președinte al Centrului pentru Tehnologii Radio, citat de Kyiv Post.

Pe 14 decembrie, forțele ruse au atacat podul de la Zatoka cu aproape 40 de drone Shahed, dintre care aproximativ două duzini și-au atins țintele.

Având în vedere importanța strategică a podului de la Maiaki pentru logistica Ucrainei, au apărut întrebări privind lipsa unei apărări antiaeriene dedicate și absența unei rute alternative pregătite de Administrația Militară Regională din Odesa pentru protejarea acestei conexiuni esențiale, mai notează publicația.