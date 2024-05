De ce au început statele occidentale să recunoască Palestina ca stat

Săptămâna aceasta, Norvegia a recunoscut statul Palestina, subliniind că palestinienii au un drept fundamental și independent la autodeterminare și că atât israelienii, cât și palestinienii au dreptul de a trăi în pace și securitate în statele lor respective. Norvegia a fost consecventă în convingerea sa că nu va exista pace în Orientul Mijlociu fără o soluție cu două state. Și nu poate exista o soluție cu două state fără un stat palestinian. Cu alte cuvinte, un stat palestinian este o condiție prealabilă pentru obținerea unei păci durabile în Orientul Mijlociu, spune premierul norvegian, Jonas Gahr Støre, într-o analiză detaliată.

De la Acordurile de la Oslo, în urmă cu 30 de ani, abordarea generală a fost că recunoașterea statului palestinian ar urma unui acord de pace. Cu toate acestea, acum vedem cu toții că acest lucru s-a dovedit a fi nesustenabil. Nu mai putem aștepta ca mai întâi să se rezolve conflictul din Orientul Mijlociu. În absența unui proces de pace și a unei soluții politice la acest conflict, viața de zi cu zi a mers din rău în mai rău. Nici palestinienii, nici israelienii nu și-au trăit viața în siguranță și pace.

Terorismul și violența din partea Hamas și a altor grupări militante au subminat încrederea care este esențială pentru obținerea unei păci durabile, în timp ce coloniile ilegale ale Israelului au subminat baza teritorială pentru un stat palestinian viabil. Apoi a avut loc oribilul atac terorist împotriva civililor israelieni nevinovați din 7 octombrie.

Norvegia a condamnat atacul Hamas în termenii cei mai fermi

Norvegia a condamnat atacul în termenii cei mai fermi. Am cerut ca ostaticii să fie eliberați imediat.Și am afirmat clar că Israelul are dreptul de a se apăra în cadrul dreptului internațional. Atacul terorist a fost comis de Hamas – care nu este un susținător al unei soluții cu două state și, de asemenea, nu recunoaște Israelul.

Opinia mea fermă este că recunoașterea Palestinei ca stat poate contribui la consolidarea forțelor moderate din partea palestiniană. Îi poate ajuta pe cei care lucrează în mod pașnic pentru a obține o soluție cu două state – un stat care funcționează în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu Carta ONU și cu rezoluțiile relevante ale ONU. De asemenea, poate contribui la consolidarea forțelor moderate de partea israeliană.

Alternativa este ceea ce vedem astăzi, cu cei care promovează violența și insecuritatea dominând agenda, fără a aduce nicio speranță pentru viitor.

Războiul la care am asistat în ultimele șase luni a lăsat Gaza în ruine, cu zeci de mii de morți și răniți, iar ceea ce vedem acum în Rafah este înfiorător. Securitatea israelienilor și a palestinienilor a fost subminată și mai mult, iar stabilitatea întregului Orient Mijlociu este amenințată.

Norvegia vede multe motive pentru care este important să recunoaștem oficial Palestina în acest moment:

În primul rând, războiul în curs de desfășurare din Gaza a arătat foarte clar că obținerea păcii și a stabilității trebuie să se bazeze pe rezolvarea problemei palestiniene. Acest război este punctul cel mai de jos în evoluția negativă prelungită a conflictului israeliano-palestinian. Războiul a dus la creșterea tulburărilor în Cisiordania și la creșterea tensiunilor între țările din regiune. Situația din Orientul Mijlociu nu a mai fost atât de gravă de mulți ani.

În al doilea rând, un număr tot mai mare de țări consideră acum că este necesar să consolideze vocea politică internațională a poporului palestinian. La 10 mai, nu mai puțin de 143 de țări au votat în favoarea unei rezoluții de susținere a aderării Palestinei la ONU în cadrul Adunării Generale a ONU.

În al treilea rând, prin recunoașterea unui stat palestinian, susținem acum planul de pace arab la care au lucrat principalii actori din regiune. Înființarea unui stat palestinian și normalizarea relațiilor dintre țările arabe și Israel – inclusiv recunoașterea statului Israel – sunt două aspecte decisive ale acestui plan. Norvegia cooperează acum îndeaproape cu Arabia Saudită și lucrăm pentru a mobiliza sprijinul european pentru acest plan.

În al patrulea rând, există un sprijin sporit astăzi în Europa pentru un stat palestinian. Norvegia a recunoscut Palestina într-un moment în care alte țări europene – Spania și Irlanda – au făcut același lucru. Și, după cum mulți își amintesc, Oslo și Madrid au jucat ambele roluri importante – dar diferite – în procesul de pace de la începutul anilor 1990. Suntem în contact strâns și cu alte țări europene.

În al cincilea rând, recunoașterea oficială a Palestinei ca stat este un pas firesc în politica pe care Norvegia o urmărește de decenii. Acest lucru ne va da o greutate mai mare în eforturile noastre continue de a încuraja alte țări să recunoască Palestina și să investească în singura soluție care poate aduce o pace durabilă în Orientul Mijlociu.

În cele din urmă, în ansamblu, rareori am fost atât de departe de o soluție viabilă cu două state ca astăzi. În același timp, rareori a existat un sprijin politic mai larg pentru această abordare. În ceea ce trebuie să urmeze, după o încetare a focului în Gaza, accesul deplin la ajutorul umanitar și eliberarea necondiționată a ostaticilor, palestinienii trebuie să aibă dreptul de a se bucura de integritatea unui stat.