De ce l-a demis Zelenski pe popularul ministru al Apărării Mihailo Fedorov. Furie și proteste la Kiev, după „decizia derutantă” a președintelui

Criticii acuză că Fedorov a fost îndepărtat pentru că reformele sale la Ministerul Apărării blocau interesele financiare, pentru că intrase într-un conflict cu comandantul armatei și pentru că devenise pur și simplu prea popular pe plan intern, scriu Financial Times și Kyiv Independent.

Decizia lui Volodimir Zelenski de a-l demite pe Mihailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării a stârnit un val de critici din partea soldaților, veteranilor și a unor personalități ale societății civile, care susțin că Ucraina pierde unul dintre cei mai eficienți oficiali ai săi din timpul războiului, fără o explicație adecvată.

Observatorii au subliniat rolul pozitiv avut de Fedorov în guvern, în general, și la Ministerul Apărării, în special. Ei sugerează că acesta devenise un obstacol în calea celor care voiau să profite de bugetul ministerului.

Alții au vorbit despre un potențial conflict al acestuia cu comandantul Armatei, Oleksandr Sîrski, în vreme ce au observat că popularitatea lui Fedorov devenise deranjantă pentru Zelenski.

Multe voci cer acum proteste și îl critică dur pe președinte pentru o decizie pe care o consideră greșită.

Cum a explicat Zelenski și ce spun criticii

Fedorov, arhitectul în vârstă de 35 de ani al eforturilor Ucrainei în domeniul tehnologiei de apărare pe timp de război, a petrecut doar șase luni în funcție.

După un mandat de succes ca ministru al transformării digitale, el și-a construit o reputație ca forță motrice în spatele eforturilor Ucrainei în domeniul tehnologiei de apărare și al dezvoltării dronelor.

Zelenski a susținut că remanierea guvernului – a treia de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022 – este necesară pentru a revitaliza guvernul, pe măsură ce războiul intră într-o nouă fază.

Însă oficiali din industria de apărare, înalți demnitari ucraineni, deputați din partidul lui Zelenski și alte persoane familiarizate cu situația au afirmat – unii în mod public – că Fedorov a reprezentat un obstacol în calea intereselor care urmăreau să profite de vastul buget de apărare al Ucrainei pe timp de război, scrie Financial Times.

„A comis greșeala de a deveni prea popular. De asemenea, pare extrem de eficient. Și, ca să pună capac, a decis să nu tolereze corupția”, a declarat Serhii Fursa, un bancher de investiții ucrainean, citat de cotidianul financiar.

Fedorov a blocat în repetate rânduri încercările de a direcționa contracte de achiziții publice profitabile către companii favorizate, ceea ce l-a pus în conflict cu figuri puternice din cadrul establishmentului politic și de apărare al Ucrainei, au afirmat persoane familiarizate cu situația, citate de Financial Times.

Un conflict cu Oleksandr Sîrski

Fedorov se află, de asemenea, de luni de zile în conflict cu comandantul-șef al Ucrainei, Oleksandr Sîrski, au declarat persoane familiarizate cu relația dintre cei doi pentru presa ucraineană.

Disputa, care implică dezacorduri cu privire la modul în care Ucraina ar trebui să ducă războiul și să-și organizeze forțele armate, s-a agravat, iar președintele s-a săturat de aceasta, au spus acestea.

Achizițiile de armament și strategia militară au fost domeniile de dezacord, au precizat sursele. Sîrski este foarte apreciat de Zelenski, în ciuda reputației proaste a generalului în rândul unor militari ucraineni. Aceștia au criticat deciziile care, spun ei, au costat vieți și i-au adus porecla de „măcelar”.

Statul Major al Ucrainei a negat informațiile privind o dispută între cei doi oficiali.

De ce este Fedorov popular

De când a preluat funcția de ministru al apărării în ianuarie, Fedorov a fost creditat cu reorganizarea ministerului, cunoscut pentru complexitatea sa. El a introdus noi sisteme digitale și a lansat inițiativa „Armata de drone” pentru a extinde producția de drone.

În încercarea de a combate criza de forță de luptă din Ucraina, care se agravează, Fedorov a majorat semnificativ luna trecută salariile trupelor de pe linia frontului, a introdus contracte pe durată determinată și le-a oferit unor soldați cu vechime îndelungată o cale către demobilizare.

Reforma vizează, de asemenea, lărgirea bazei de recruți prin extinderea înrolării străinilor, reducerea sancțiunilor pentru soldații absenți fără permisiune și introducerea unor stimulente financiare pentru recrutorii privați – măsuri despre care oficialii spun că sunt necesare pentru a reface rândurile militare epuizate ale Ucrainei.

Relațiile cu Silicon Valley

Relațiile lui Fedorov cu titanii din Silicon Valley, precum directorul executiv al Palantir, Alex Karp, fostul șef al Google, Eric Schmidt, care a fondat un fond de investiții pentru tehnologia de apărare, și Elon Musk de la SpaceX, au contribuit la dezvoltarea tehnologiei de apărare și comunicații a Ucrainei.

Fedorov a devenit cunoscut în calitate de ministru al transformării digitale, funcție în care a coordonat crearea aplicației Diia, o aplicație guvernamentală care a adus serviciile publice și documentele de identitate pe smartphone-uri.

Fedorov, care a fost, de asemenea, forța din spatele campaniei prezidențiale virale a lui Zelenski din 2019, s-a impus de atunci ca una dintre cele mai recunoscute figuri în efortul de modernizare a statului și a armatei ucrainene.

Persoanele din cercul restrâns al lui Zelenski bănuiesc că ministrul apărării nutrește ambiții de a deveni un actor politic independent, inclusiv o viitoare candidatură la președinție.

„Acesta este un mare minus în ochii președintelui”, a declarat Volodimir Fesenko, analist politic.

Apel la proteste

Dmitro Koziatinskîi, un veteran de război care a fost unul dintre principalii organizatori ai protestelor din vara trecută împotriva unei legi care limita independența agențiilor anticorupție din Ucraina, a chemat la o nouă manifestație, imediat după vestea demiterii lui Fedorov.

„Ministrul apărării este demis în mijlocul unor reforme eficiente – în sfârșit eficiente! -, fiind înlocuit de cineva sub conducerea căruia orice speranță de reformă poate fi uitată”, a scris el pe Facebook.

El i-a îndemnat pe ucraineni să se adune în Piața Ivan Franka pentru a manifesta împotriva a ceea ce el a numit o practică de „înlocuire a miniștrilor eficienți cu persoane convenabile care spun doar «da»”.

„Nu vom învinge niciodată Rusia atâta timp cât aceeași stagnare totală și corupție domnesc în armata și ministerele noastre”, a spus el.

Daria Kaleniuk, cofondatoare și directoare executivă a Centrului de Acțiune Anticorupție, a declarat că intenționează să se alăture adunării. „Mâine sper să beau o cafea cu oameni care împărtășesc aceeași viziune lângă Teatrul Franko”, a scris ea, făcând referire la locul protestului anunțat.

Temeri că reformele se vor împotmoli

Pavlo Kazarin, sergent în cadrul Brigăzii 104 de Apărare Teritorială, a calificat decizia drept „absolut derutantă”, subliniind că fiecare schimbare la conducerea ministerului a blocat procesul de elaborare a politicilor timp de săptămâni sau chiar mai mult.

Fedorov este a treia persoană care ocupă această funcție în ultimul an.

„Dacă ar fi existat plângeri cu privire la activitatea lui Fedorov și la eficiența ministerului pe durata mandatului său, această remaniere ar fi fost de înțeles”, a declarat Kazarin pentru Kyiv Independent. „Dar nu au existat”, a spus el.

Demiterea l-a determinat, de asemenea, pe Serhii Sternenko, un activist și blogger ucrainean de renume, care fusese numit în ianuarie consilier al lui Fedorov în domeniul războiului cu drone, să anunțe că renunță la această funcție.

„Mihailo Fedorov este cel mai bun ministru al apărării din întreaga noastră istorie”, a scris el, mulțumindu-i pentru „conducerea și serviciile sale”.

El a subliniat că unificarea stațiilor de control terestre pentru dronele cu fibră optică și îmbunătățirea clasamentului brigăzilor individuale reprezintă realizări concrete sub conducerea lui Fedorov, chiar dacă „obstacolele birocratice” au blocat alte reforme.

„Este păcat”, a adăugat el, „că astăzi statul nostru s-a îndepărtat și mai mult de victorie”.

„Mă tem că acest lucru va duce la un declin”

Serhii „Flash” Beskrestnov, un alt consilier proeminent al lui Fedorov, a declarat că nu mai deține această funcție, mulțumindu-i ministrului Apărării pentru munca sa.

Bohdan, un ofițer din Forțele Armate ale Ucrainei, a oferit o perspectivă mai nuanțată.

El a afirmat că ministerul lui Fedorov a făcut „anumite greșeli” sub presiunea generalilor, dar a spus că a fost singurul ministru „care cel puțin a încercat să reformeze armata” cu „idei noi și principii solide”, chiar dacă punerea în practică a lăsat de dorit – menționând că ofițerii i-au „înăbușit” încercările de a revizui politica de personal a armatei.

El a spus că era mai îngrijorat de informațiile potrivit cărora ministrul de Interne, Ihor Klîmenko, care a servit în poliția națională a Ucrainei, ar putea prelua conducerea Ministerului Apărării.

„Personal, nu am deloc încredere în poliție și nu-mi pot imagina un ofițer de poliție în funcția de ministru al apărării”, a spus el. „Mă tem că acest lucru va duce la un declin”, a adăugat el.

„Zelenski a înlăturat cea mai bună persoană și a lăsat una mai slabă”

Anatolii Hrapcinskîi, expert ucrainean în aviație și fost ofițer al Forțelor Aeriene Ucrainene, a declarat că îi este „rău să vadă că o astfel de persoană a fost îndepărtată” din minister, descriindu-l pe Fedorov ca pe un funcționar rar, cu „viziune strategică și o abordare flexibilă”.

El a subliniat contribuția lui Fedorov la dezvoltarea platformelor digitale „Reserve+” și „Army+” și a menționat că un audit al achizițiilor pe care acesta l-a inițiat în cadrul ministerului a dus la reducerea prețurilor cu „16–20%” — o măsură care, potrivit lui Hrapcinskîi, l-ar fi putut costa.

Referitor la zvonurile privind o ruptură cu comandantul-șef Oleksandr Syrskyi, Hrapcinskîi a fost categoric: „Zelenski a înlăturat cea mai bună persoană și a lăsat una mai slabă”.

El a avertizat că această schimbare ar putea afecta moralul trupelor: „Când este numit un ministru competent care începe să pună în aplicare reforme, doar pentru a fi înlăturat după o vreme, starea de spirit din tranșee se schimbă”.

Maria Berlinska, veterană și cofondatoare a inițiativei „Victory Drones”, a mers mai departe, calificând această mișcare drept una dintre „cele mai mari greșeli” ale lui Zelenski.

Ea a afirmat că deficitul tehnologic al Ucrainei față de Rusia a devenit atât de grav încât „o bună guvernare obișnuită nu va mai ajuta”, comparând situația cu o boală în stadiu avansat care necesită intervenția unui specialist, mai degrabă decât un tratament de rutină.

„Prețul va fi viața și sănătatea a sute de mii de oameni”, a declarat ea pentru Kyiv Independent.