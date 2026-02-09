De ce publicarea dosarelor Epstein declanșează un cutremur mai mare la Londra decât la Washington

Urmările celei mai recente publicări de documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein sunt considerate cel mai mare scandal politic de la începutul acestui secol. Ziarele și televiziunile difuzează zilnic noi dezvăluiri. Cariere de prim rang se prăbușesc. Poliția a deschis investigații.

Se aud chiar zvonuri despre o „numărătoare inversă” pentru liderul țării.Dar… nu în Statele Unite, ci în Marea Britanie, relatează The Washington Post.Enormul lot de peste 3 milioane de e-mailuri și alte documente, fotografii și înregistrări video, făcut public de Departamentul de Justiție pe 30 ianuarie, a creat o durere de cap minoră la Casa Albă și o criză majoră la Whitehall.

Premierul Keir Starmer se află sub o presiune imensă pentru a explica de ce l-a numit pe vechiul său apropiat, laburistul Peter Mandelson (foto), ambasador al Marii Britanii în SUA, deși știa că Mandelson a continuat să întrețină relații cu Epstein după ce acesta a pledat vinovat în Florida, în 2008, la acuzații care includeau solicitarea de prostituție de la o persoană sub 18 ani.

Șeful de cabinet al lui Starmer, Morgan McSweeney, a demisionat duminică, asumându-și „întreaga responsabilitate” pentru faptul că l-a sfătuit pe premier să îl numească pe Mandelson. Cu doar câteva zile înainte, prim-ministrul declarase că încă are încredere în McSweeney, considerat adesea creierul din spatele victoriei zdrobitoare a laburiștilor din 2024. Acum Starmer a rămas fără cel mai important și „esențial” consilier politic al său, în plină criză politică – cea mai periculoasă cu care s-a confruntat guvernul până acum.

Joi, Starmer și-a cerut scuze public victimelor lui Epstein pentru „că a crezut minciunile lui Mandelson” și a acceptat să facă publice rapoartele de verificare privind numirea acestuia ca ambasador. În aceeași zi, 50 la sută dintre respondenții YouGov au declarat că premierul ar trebui să demisioneze – inclusiv 37 la sută dintre propriii săi alegători.

În discuții cu membri ai Parlamentului din întreg spectrul politic, toți au oferit variațiuni pe aceeași temă: după cum a spus unul dintre ei, atmosfera din clasa politică de la Westminster este „febrilă”. În ciuda reacției aprinse la ultimele dezvăluiri și a dificultăților lui Starmer de a răspunde, este greu pentru deputații laburiști să-și înlăture liderul, iar nimeni dintre cei cu care am vorbit nu s-a arătat convins că Starmer va pleca – nu încă. Dar tensiunile sunt ridicate, iar dacă alegerile locale din mai vor fi la fel de dezastruoase pentru Partidul Laburist precum sugerează sondajele actuale, mai mulți parlamentari au spus că dosarele Epstein vor fi privite retrospectiv drept „începutul sfârșitului”.

Cât despre „Prințul Întunericului” – porecla pe care Mandelson a câștigat-o pentru rolul său necruțător și eficient în modelarea Partidului Laburist în ultimii 40 de ani, el fusese demis din funcția de reprezentant al premierului la Washington în septembrie, după ce a fost expusă corespondența sa amicală cu Epstein. Acum, în urma noului val de documente publicate de Departamentul de Justiție, Mandelson face obiectul unei anchete a Poliției Metropolitane.

Pe lângă acuzațiile potrivit cărora Mandelson ar fi împărtășit informații guvernamentale sensibile cu Epstein în perioada în care era ministru al afacerilor în guvernul laburist, în jurul crizei financiare din 2008, se susține că în 2009 ar fi putut divulga și informații sensibile de piață.

Contrastul dintre reacțiile la cea mai recentă publicare a dosarelor Epstein în Marea Britanie și în SUA este izbitor. Președintele Donald Trump, menționat de mii de ori în documentele recent dezvăluite, nu a fost întrebat direct despre ele în interviul său de o oră acordat NBC News miercuri seara. Starmer, care nu este menționat deloc în dosare, luptă în prezent pentru supraviețuirea sa politică și a fost nevoit să-și demită al doilea șef de cabinet în 18 luni pentru a-și consolida poziția.

Ce explică aceste diferențe radicale? „Britanicii nu sunt obișnuiți ca așa ceva să se întâmple”, spune o figură importantă de la Westminster. „Impactul este, prin urmare, necunoscut, dar și seismic”. Pentru americani, care au auzit despre dosarele Epstein de-a lungul mai multor cicluri electorale, faptul că președintele apare în ele nu reprezintă o noutate. De fapt, legătura cu Epstein este deja integrată în percepția asupra președinției lui Trump. O nouă răsturnare în saga Epstein este mai ușor înecată în avalanșa nesfârșită de distrageri provenite de la Casa Albă, care doar în ultima săptămână au inclus apeluri la „naționalizarea” alegerilor și distribuirea unor videoclipuri rasiste cu un fost președinte.

Politica britanică nu este deloc imună la scandaluri, dar desensibilizarea care a lucrat în favoarea lui Trump nu funcționează pentru Starmer. Victoria istorică a laburiștilor din iulie trecut a fost obținută în parte datorită promisiunii partidului de a curăța politica după conservatori, al căror dispreț față de electorat a fost simbolizat de „valiza cu vin” adusă la Downing Street 10 în timpul carantinei pandemice, pe când Boris Johnson era prim-ministru.

Laburiștii au promis să pună capăt scandalurilor tory. „Dacă partidul nu s-ar fi comportat ca marele preot al integrității, lucrurile ar fi putut sta altfel acum”, mi-a spus un fost ministru.

Este extraordinar că cea mai mediatizată anchetă declanșată până acum de documentele Epstein nu are nicio legătură cu exploatarea adolescentelor (Mandelson este căsătorit cu un bărbat) și are loc în afara Statelor Unite.În SUA, prin contrast, dosarele Epstein s-au „judecat” aproape exclusiv în „tribunalul” opiniei publice. Lideri de afaceri, jurnaliști, academicieni și alții s-au confruntat cu apeluri la demisie sau au fost marginalizați din cauza legăturilor cu Epstein dezvăluite în e-mailuri.

Bărbații neagă aproape în cor că ar fi știut despre obsesiile lui sordide. Unele dintre mesajele lor, mai ales când discută despre femei, sunt revoltătoare. Altele sunt inofensive și au riscat să eticheteze mulți oameni nevinovați drept actori malefici.Umilirea publică a fost întotdeauna cel mai probabil rezultat al publicării fără precedent și riscante a milioane de documente confiscate în scop de investigație. E-mailurile sunt un amestec: incriminatoare, stânjenitoare sau complet marginale – dar, aparent, niciunul nu ar putea declanșa o anchetă penală, potrivit Departamentului de Justiție. Astfel, efectele abia se simt la Washington. Dincolo de ocean, însă, au produs un cutremur politic.