Elon Musk susține că poate construi un oraș pe lună în mai puțin de 10 ani

Elon Musk a declarat duminică că SpaceX și-a îndreptat atenția către construirea unui „oraș cu creștere autonomă” pe Lună, care, potrivit lui, ar putea fi realizat în mai puțin de 10 ani, anunță Mediafax, care citează Reuters.

„Cu toate acestea, SpaceX va depune eforturi și pentru construirea unui oraș pe Marte, începând cu aproximativ 5-7 ani, dar prioritatea principală este asigurarea viitorului civilizației, iar Luna este o opțiune mai rapidă”, a adăugat Musk într-o postare pe X, potrivit Reuters.

Comentariile lui Musk fac ecou unui raport publicat vineri de Wall Street Journal, în care se afirmă că SpaceX a comunicat investitorilor că va acorda prioritate călătoriei pe Lună și va încerca o călătorie pe Marte la o dată ulterioară, având ca obiectiv luna martie 2027 pentru o aterizare lunară fără echipaj.

El a declarat anul trecut că își propune să trimită o misiune fără echipaj pe Marte până la sfârșitul anului 2026.În acest deceniu, SUA se confruntă cu o concurență intensă din partea Chinei în efortul său de a trimite astronauți pe Lună, unde nu a mai fost niciun om de la ultima misiune Apollo a SUA din 1972.

Comentariile lui Musk vin după ce SpaceX a acceptat să achiziționeze xAI într-o tranzacție care evaluează compania de rachete și sateliți la 1 trilion de dolari și compania de inteligență artificială la 250 de miliarde de dolari.