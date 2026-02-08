FOTO: Scandal la București! Grindeanu și Bolojan, parte la genocidul din Fâșia Gaza. Tarom și Hisky, companiile care au transportat armament printre bagajele călătorilor

România a ajuns pe „lista rușinii” a Organizației Națiunilor Unite. Într-un act de cinism instituțional fără precedent, statul român, sub oblăduirea decidenților politici precum Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, a transformat compania națională Tarom și operatorul privat HiSky în curieri de moarte. În timp ce românii mergeau în vacanțe sau pelerinaje, sub picioarele lor, în cala avioanelor, călătoreau componentele care au ucis zeci de mii de copii în Fâșia Gaza.

Masca diplomației a căzut, lăsând la vedere o realitate macabră. Raportul ONU „Genocidul din Gaza: o crimă colectivă”, publicat în octombrie 2025, plasează România într-un top al infamiei: suntem printre principalii furnizori care au alimentat mașinăria de război a Israelului, în timp ce bilanțul victimelor a depășit cifra terifiantă de 70.000 de morți, dintre care 20.000 sunt copii.

Pasageri civili, paravan pentru Elbit Systems

Investigația Snoop, care a scos la iveală documente explozive, arată cum Ministerul Transporturilor, condus de slugile lui Sorin Grindeanu, a girat o operațiune de o gravitate extremă. În 2025, nu mai puțin de 29 de zboruri comerciale au decolat din România având la bord „spare parts” (piese de schimb) destinate gigantului militar Elbit Systems.

Ceea ce oficialii numesc sec „piese de schimb” sunt, în realitate, rotițele care pun în mișcare armamentul folosit pentru a rade de pe fața pământului cartiere întregi. Cinismul situației este halucinant: bagajele turiștilor români au stat lipite de componente militare trimise de subsidiarele Elbit și de G.R.R. International. Fără să știe, pasagerii Tarom și HiSky au devenit garanți civili pentru transporturi militare, o practică ce sfidează orice normă de siguranță și etică.

MAE confirmă, Bolojan tace, România încalcă tratatele

MAE a confirmat senin practica, ca și cum transportul de componente letale ar fi o banală livrare de curierat. Această recunoaștere este o auto-incriminare. România este semnatară a Tratatului privind Comerțul cu Arme (ATT) încă din 2013. Tratatul interzice explicit transferul de echipamente militare atunci când există riscul ca acestea să fie folosite pentru crime împotriva umanității.

Cu peste un milion de oameni înghețând în corturi în Gaza și o criză umanitară catalogată drept „genocid” de experții ONU, ignoranța nu mai poate fi invocată. Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan au ales să ignore avertismentele internaționale și propunerile de sancțiuni venite chiar de la vârful UE, prin vocea Kajei Kallas.

Sânge pe mâinile autorităților de la București

„România a ajutat Israelul să comită genocid” – nu este o lozincă de protest, ci concluzia rece a unui raport internațional. Prin permiterea acestor exporturi mascate în zboruri de linie, autoritățile române nu doar că au încălcat dreptul internațional, dar s-au făcut părtașe la masacru.

În timp ce liderii noștri vorbesc despre „stabilitate” și „parteneriate strategice”, istoria va consemna anul 2025 ca momentul în care România a ales slugărnicia în fața dictatorului Bibi Netanyahu, în detrimentul vieților a zeci de mii de oameni. Grindeanu, Bolojan și toți cei care au semnat sau au închis ochii la aceste transporturi poartă acum stigmatul complicității la una dintre cele mai mari tragedii ale secolului XXI.

România este partener la genocid; a devenit un furnizor logistic al morții, iar Tarom și HiSky, companiile care trebuiau să unească oameni, au ajuns să transporte armele necesare comiterii de masacre.