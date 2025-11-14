Delegatia de Tineret din România a MasterPeace, program de schimb cultural și pace în Coreea – Model de cooperare internațională condusă de tineri, apreciat la nivel global

Delegatia tineretului din cadrul rețelei globale de pace „MasterPeace” din România a vizitat Coreea de Sud între 8 și 12 noiembrie 2025, pentru a participa la un program de schimb cultural și activități de pace. Vizita a fost realizată în colaborare cu organizațiile coreene de pace HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light) și IPYG (International Peace Youth Group), având ca scop consolidarea rețelelor internaționale de pace conduse de tineri.

MasterPeace România este o organizație activă în promovarea activităților de pace bazate pe cultură, condusă de tineri, și a continuat să dezvolte colaborări internaționale cu Coreea de Sud după un schimb de experiență virtual din iunie. În cadrul vizitei, organizațiile coreene HWPL și IPYG au subliniat că acest program a fost inițiat de tinerii din diverse țări și s-a dovedit a fi un exemplu de colaborare activă și voluntară în promovarea păcii și a culturii.

Delegatia a avut ocazia să experimenteze cultura tradițională coreeană, vizitând locații istorice precum Palatul Changdeokgung și Satul Hanok, și a participat la o sesiune de schimb cultural cu tinerii coreeni la Universitatea Inha. În cadrul acestei sesiuni, tinerii din România și Coreea au discutat despre teme legate de pace și cultură. De asemenea, au avut loc ateliere de lucru cu IPYG, unde au fost analizate condițiile necesare pentru promovarea activităților de pace, inclusiv mediul mass-media și opiniile publice din România, mediul guvernamental și politic, precum și conștiința activităților cetățenești.

Prin acest schimb, HWPL și IPYG au propus YEPW (Youth Engagement & Peacebuilding Working Group) ca un model de colaborare pe viitor, având ca scop consolidarea rețelelor internaționale de tineri, iar MasterPeace România a obținut o oportunitate de a extinde schimburile cu organizațiile de tineret din afacerea europeană.

Bratu Catinca, membră tânără din MasterPeace din România, a spus: „Sper ca experiențele dobândite în Coreea să mă ajute să colaborez mai eficient la întoarcerea în România.” În timp ce Alesia Marin, o altă membră tânără a MasterPeace, a adăugat: „Am învățat în timpul sesiunii de schimb de la Universitatea Inha că tinerii din Coreea și din România trăiesc într-un mod foarte diferit. Sper ca experiențele dobândite să le împărtășesc prietenilor și colegilor mei din România și să colaborăm mai strâns cu IPYG.”

Având în vedere că în Europa de Est, inclusiv în Moldova, se pune tot mai mult accentul pe nevoia de pace și integrare, acest schimb cultural între tineretul din Coreea și România a devenit un exemplu practic de promovare a păcii pe baza înțelegerii culturale. Organizatorii intenționează să exploreze posibilitățile de colaborare cu organizațiile de tineret din Moldova în viitor.

HWPL, o organizație internațională pentru pace înființată în 2013, este o organizație non-profit înregistrată în Seul, Coreea de Sud, și are statut de consultativ special al ECOSOC (Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite), fiind și înregistrată la Departamentul de Informații Publice al ONU (DGC). HWPL promovează cultura păcii prin forumuri, educație, activități de voluntariat și campanii, contribuind la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (SDGs) ale ONU.