Demisie-surpriză la vârful PAS: după un deceniu, unul dintre oamenii-cheie se retrage

După aproape zece ani în primele linii ale politicii, unul dintre cei mai importanți oameni ai Partidului Acțiune și Solidaritate, Artur Mija, a decis să se retragă din funcțiile deținute. Secretarul General al Guvernului și al formațiunii a anunțat că demisionează, luând o pauză pe durata noului mandat de guvernare. Decizia, spune el, este una strict personală și a fost luată cu mult înainte de campania electorală.

Politicianul a subliniat că, deși părăsește funcțiile executive, va rămâne membru PAS și își va onora în continuare obligațiile de partid. El respinge orice speculații privind alte motive, insistând că hotărârea vine din nevoia de a face un pas înapoi după un deceniu de implicare intensă.

În mesajul său de rămas-bun, oficialul a rememorat rolul său în zece campanii electorale, dintre care două le-a coordonat direct: localele din 2023 și parlamentarele din 2025. Deși a stat departe de lumina reflectoarelor, el afirmă că a avut privilegiul de a fi prezent la cele mai importante decizii ale partidului și ale țării.

Retragerea sa a fost însoțită și de reflecții asupra democrației și vieții politice din Republica Moldova. El a criticat superficialitatea și cultura partidelor privite ca afaceri sau grupuri de interese, subliniind că o democrație sănătoasă nu poate exista fără partide autentice, instituții solide și jurnaliști responsabili.

În privința PAS, acesta a evidențiat transformarea organizației din 2016 până astăzi: de la campanii modeste, cu materiale limitate, la o structură profesionistă, bine organizată, cu mii de evenimente și voluntari. Totuși, a recunoscut că există încă multe domenii unde lucrurile pot fi îmbunătățite. Mesajul său a inclus și mulțumiri adresate colegilor „buni”, care au demonstrat prin muncă și integritate că politica poate fi făcută altfel, dar și avertismente privind oamenii „flexibili”, oportuniști, care încă mai încearcă să profite de sistem.

Decizia sa marchează sfârșitul unei etape și ridică întrebări despre cum va arăta PAS fără unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la organizarea și consolidarea partidului.