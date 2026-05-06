Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, de la Bruxelles: Reformele pentru integrarea europeană trebuie să producă rezultate reale pentru cetățeni

În cadrul celei de-a 17-a ședințe a Comitetului parlamentar de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurate la Bruxelles, au fost prezentate evaluări privind evoluțiile recente și direcțiile de reformă, a anunțat deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, membră a Comisiei Integrare Europeană din Parlament.



Potrivit acesteia, procesele de integrare europeană trebuie analizate în primul rând prin prisma interesului național și a impactului direct asupra cetățenilor.

„Transparența și corectitudinea sunt esențiale. Orice decizie trebuie să fie clar explicată, fundamentată și orientată spre rezultate reale, nu doar spre îndeplinirea formală a unor obiective”, a subliniat Elena Grițco.

Deputata a evidențiat și rolul opoziției într-un stat democratic, menționând că aceasta trebuie să asigure un control constructiv asupra actului de guvernare: „Rolul opoziției este de a monitoriza, de a evalua și de a interveni atunci când este necesar, pentru a menține echilibrul și credibilitatea proceselor”.

În același context, Elena Grițco a punctat că reformele au valoare doar atunci când produc efecte concrete în viața de zi cu zi a oamenilor – prin servicii publice mai bune, stabilitate și creșterea încrederii în instituții. În final, deputata a reiterat că un parcurs european durabil poate fi construit doar prin responsabilitate, echilibru și deschidere, în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova.