PA cere 25 de ani de închisoare pentru Plahotniuc și contestă sentința din dosar

Procuratura Anticorupție a anunțat că a contestat sentința pronunțată pe 22 aprilie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul lui Vladimir Plahotniuc, considerând prea blândă pedeapsa de 19 ani de închisoare.

Potrivit instituției, apelul a fost depus pe 6 mai, iar procurorii susțin că instanța a confirmat vinovăția inculpatului pe baza probelor administrate și a constatat că faptele au fost comise intenționat, în cadrul unei organizații criminale.

„A fost demonstrat rolul determinant al acestuia, inclusiv de organizare și conducere. Cu toate acestea, pedeapsa aplicată nu reflectă gravitatea faptelor”, se arată în anunțul Procuraturii Anticorupție.

Conform acuzării, infracțiunile imputate ar fi provocat prejudicii majore sistemului bancar și ar fi afectat economia, imaginea și încrederea în instituțiile statului.

Procurorii afirmă că în cauză nu există circumstanțe atenuante care să justifice reducerea pedepsei și consideră că instanța nu a ținut cont suficient de personalitatea inculpatului și de riscul comiterii unor noi infracțiuni.

În apelul depus, Procuratura Anticorupție solicită:

casarea parțială a sentinței;

rejudecarea cauzei;

aplicarea unei pedepse de 25 de ani de închisoare.

Totodată, procurorii contestă și refuzul instanței de a dispune confiscarea sumelor de 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro.

Reprezentanții acuzării subliniază că recuperarea prejudiciului și confiscarea specială reprezintă măsuri juridice diferite, care pot fi aplicate simultan.

„Acuzarea consideră necesară o pedeapsă mai severă și aplicarea confiscării pentru a reflecta gravitatea faptelor și pentru a preveni astfel de infracțiuni pe viitor”, se mai arată în anunțul PA.

Amintim că, pe 22 aprilie, fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „frauda bancară”, unul dintre cele mai sonore cazuri din istoria Republicii Moldova. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în lipsa inculpatului, care a refuzat să fie escortat în judecată. Instanța a decis executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, precum și interdicția de a deține funcții legate de gestionarea activităților financiare și a bunurilor materiale ale altor persoane timp de cinci ani.

Totodată, judecătorii au dispus încasarea din contul lui Plahotniuc a sumei de aproximativ 60 de milioane de dolari, prejudiciu cauzat prin devalizarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank, inclusiv dobânzile prevăzute de lege. Toate sechestrele aplicate în acest dosar au fost menținute, valoarea acestora depășind un miliard de lei. Procurorii au arătat că fostul lider democrat ar fi beneficiat de zeci de milioane de dolari și euro din credite frauduloase, bani investiți ulterior în bunuri mobile și imobile, inclusiv în achiziția unui avion de tip Embraer Legacy 650 și în diverse afaceri.

Pe 6 mai, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, a venit cu o reacție după încheierea primei etape a procesului de judecată în dosarul său. Într-un mesaj public, acesta a calificat sentința drept una „dictată politic” și a susținut că procesul ar fi fost influențat de actuala guvernare.