Deputații PAS au respins crearea unei comisii de anchetă în cazul Ludmilei Vartic

Deputații au ținut astăzi, în Parlament, un minut de reculegere în memoria Ludmilei Vartic, iar Ana Țurcan-Oboroc, deputată din partea Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), a solicitat crearea unei Comisii de anchetă pe acest caz. Inițiativa a fost criticată de deputații PAS.

„Propun includerea în ordinea de zi a proiectului de hotărâre de Parlament pentru crearea unei comisii de anchetă cu scopul elucidării decesului Ludmilei Vartic. Scopul acesteia este audierea părților implicate și martorii, care sunt intimidați.

Se cere înăsprirea legislației pentru acte de violență în familie, inclusiv cu suspendarea dreptului de a ocupa funcții publice, precum și monitorizarea și auditul Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței Împotriva Femeilor și a Violenței în Familie”, a menționat deputata Ana Țurcan.

„Acest caz ar trebui să ne unească, însă mulți deputați devin vocali. Ce ați făcut până acum pentru a preveni? Niciodată nu a fost popular pentru imaginea politică să vorbești despre aceste cazuri, acum însă faceți rând.

Nu este corect să facem Comisie de anchetă pe un caz izolat, singular. Eu susțin să avem audieri publice pe cazurile care ne afectează pe noi ca societate. Aici sunt copii la mijloc, vă rog să încetăm să comentăm lucruri care nu sunt adevărate”, a declarat deputata PAS, Doina Gherman.

„Nu țin minte când am auzit ultima dată prostie mai mare în Parlament. O deputată de la democrația acasă a propus să facem comisie de anchetă pe moartea Ludmilei Vartic și să „audiem martorii”.

Vă dați seama? Să audiem în Parlament mama, rudele, cei doi copii în văzul camerelor, întregii țări. Deci să-i treacă Parlamentul printr-un calvar de nedescris, de parcă nu e suficientă suferința pe care au avut-o până acum. Oamenii ăștia nu au bun-simț elementar”, a scris Radu Marian.

