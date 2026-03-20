Curtea de Apel menține sentința în cazul liderului de la Ocnița al fostului Partid Șor

Curtea de Apel Centru a respins ca fiind nefondate apelurile declarate de apărătorii președintelui Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic „Șor”, împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 26 septembrie 2025, cu menținerea fară modificări a hotărârii contestate.

Decizia a fost pronunțată ieri, 19 martie.

Prin sentința din 26 septembrie 2025, președintele Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic „Șor” a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, fiindu-i aplicată o pedeapsă cu închisoare pe un termen de patru ani cu executarea acesteia în penitenciar semiînchis și privat de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice şi al entităților asociative cu scop politic, pe o durată de patru ani.

De asemenea, din contul inculpatului, a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de aproximativ 1,66 milioane de lei, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii. Sechestru aplicat pe bunurile inculpatului a fost menținut.

Potrivit probatoriului administrat de către Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate, inculpatul, activând în calitate de Președinte al Oficiului Teritorial Ocnița al fostului Partid Politic „Şor”, știind că partidul era finanțat de un grup criminal organizat, condus de Ilan Șor, și, împreună cu alți membri ai partidului, a contribuit la acceptarea acestei finanțări ilegale, oferind informații și resurse pentru susținerea partidului.

„Astfel, inculpatul a acceptat prin complicitate, în mod conștient, să primească bani din partea grupului criminal, în mărime de aproximativ 1,66 milioane lei, bani obținuți ilegal și folosiți pentru activitățile partidului (organizarea protestelor și remunerarea participanților), cu scopul de a influența politica din Republica Moldova și de a obține putere prin mijloace ilegale”, au comunicat procurorii.

Decizia este executorie din momentul adoptării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova în termen de două luni de la data comunicării deciziei integrale.