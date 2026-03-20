O nouă ședință în dosarul lui Plahotniuc: Arestul, prelungit cu încă 30 de zile

Astăzi, 20 martie, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul în care este vizat fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc. Inculpatul nu s-a prezentat la ședință.

Potrivit avocatului Victoria Burduja, acesta se pregătește pentru dezbateri judiciare.

„Nu exista posibilitatea eschivării. Menținerea arestului după șapte luni pe aceleași motive este neîntemeiată. Faptul că nu se prezintă la ședințele de judecată codul de procedură penală îi oferă acest drept inculpatului”, a declarat avocatul.

Totuși, după o pauză, instanța a admis solicitarea procurorilor și a prelungit arestul preventiv pentru Vladimir Plahotniuc cu încă 30 de zile.