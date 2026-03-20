Primarul orașului Căușeni, acuzat de mită, a fost adus în fața judecătorilor

Primarul orașului Căușeni, învinuit de luare de mită, a fost adus astăzi în fața magistraților. Alexandru Donțu a refuzat însă să facă declarații cu referire la acuzațiile care i se aduc. Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pe numele edilului.

La ședința de judecată este prezent și tatăl său, Anatolie Donțu.

Ofiţerii CNA au făcut percheziții la Primăria Căușeni, la sediile și birourile unor agenți economici vizați în anchetă. Potrivit autorităților, Donţu este bănuit că ar fi pretins și primit aproape 90.000 de lei pentru atribuirea unui contract de lucrări. CNA a publicat și o înregistrare audio.

În urma percheziţiilor au fost ridicate documente, dispozitive de stocare a informației și alte probe relevante pentru anchetă. Primarul a refuzat să facă comentarii, fiind solicitat de către jurnaliștii de la Studio-L Căuşeni, care au surprins momentul în care primarul localităţii a fost reţinut de ofiţerii CNA.

La alegerile locale din 2023, a fost ales primar Anatolie Donțu. Autoritatea Națională de Integritate a constatat însă un conflict de interese, iar mandatul a fost anulat. Ulterior, în 2024, s-au organizat alegeri locale noi, fiind câștigate de Alexandru Donțu, fiul fostului primar, acum anchetat de CNA.