Deputații PAS au venit cu răspunsuri pregătite „de acasă” pentru a lăuda Guvernul Tofan

O deputată PAS a fost surprinsă ieri, în timpul ședinței Parlamentului, cu întrebarea pregătită pentru premierul Vasile Tofan, dar și cu replica pe care urma să o ofere după răspunsul acestuia. S-a întâmplat în timpul dezbaterilor privind instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic.

Pe laptopul deputatei era deschis un document în care erau formulate atât întrebarea adresată șefului Guvernului, cât și intervenția pregătită pentru momentul de după răspunsul premierului.

În document putea fi citită inclusiv formularea: „Răspunsul d-stră denotă faptul că Guvernul va avea grijă de toate categoriile, inclusiv și de agricultori”, pregătită pentru a fi adresată lui Vasile Tofan după răspunsul acestuia.