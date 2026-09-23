Ponderea exporturilor de vinuri către UE a fost de 61% în primele 7 luni ale lui 2026

Andrian Digolean, secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a descris ponderea vinurilor moldovenești în Uniunea Europeană drept „stabilă”.

Potrivit Infotag, oficialul a citat cele mai recente date de la Oficiul Național al Viei și Vinului, care arată că în primele șapte luni ale acestui an, ponderea vinurilor moldovenești îmbuteliate exportate de producătorii de vin în țările UE a fost de 61%.

„Piața europeană este strategică pentru noi și ne-am stabilit ferm în ea”, a remarcat el.

Potrivit secretarului de stat, țările CSI reprezintă 25% din exporturi, America 4%, Africa 6% și Asia 10%.

Potrivit Ministerului Agriculturii, în perioada ianuarie-iulie 2026, exporturile de vin ale Moldovei au însumat 61,5 milioane de litri, în valoare de 116,2 milioane de dolari. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, volumul livrărilor este cu 16% mai mic, deși veniturile au scăzut doar cu 5%.

Potrivit surselor din industrie, acest rezultat a fost obținut datorită creșterii prețului mediu, în special pentru vinurile nestingherite și îmbuteliate. Prețul mediu a crescut cu aproximativ 8-15%.

În același timp, în această perioadă, volumul exporturilor de produse din categoria „Divinuri” și distilate a crescut cu 22% în termeni valorici, ajungând la 34,7 milioane de dolari. În termeni de volum, exporturile au crescut cu 8% față de perioada ianuarie-iulie 2025.