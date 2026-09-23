România schimbă taxarea drumurilor: Rovinieta va ține cont de norma EURO

Din 1 octombrie, România schimbă modul în care sunt taxate drumurile naționale. Pentru autoturisme și vehiculele de până la 3,5 tone, costul rovinietei va ține cont și de norma de poluare a mașinii, în timp ce pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone va fi introdus sistemul TollRo, prin care plata va fi calculată în funcție de distanța parcursă și nivelul emisiilor.

Rovinieta rămâne obligatorie pentru autoturisme și pentru vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone. Noul sistem va lua în calcul categoria vehiculului, perioada pentru care este cumpărată rovinieta și clasa de emisii EURO. Astfel, mașinile cu norme de poluare diferite pot avea tarife diferite.

O schimbare importantă pentru șoferii care circulă prin România este eliminarea taxei separate pentru traversarea podului Fetești-Cernavodă. De la 1 octombrie, peajul va fi eliminat odată cu trecerea la noul sistem de tarifare.

Pentru camioanele și celelalte vehicule de transport marfă cu masa de peste 3,5 tone, rovinieta va fi înlocuită de TollRo. În acest caz, costul utilizării drumurilor va depinde de numărul de kilometri parcurși, dar și de caracteristicile vehiculului și nivelul emisiilor. Cu cât distanța parcursă este mai mare, cu atât suma datorată va crește.

Șoferii trebuie să fie atenți și la sancțiuni. Schimbarea sistemului nu elimină obligația de plată. Circulația fără o rovinietă valabilă pe drumurile unde aceasta este obligatorie poate atrage amendă. Pentru vehiculele incluse în sistemul TollRo, sancțiunile sunt stabilite în funcție de suma care trebuia achitată, iar legislația prevede reguli speciale atunci când nu poate fi determinată distanța parcursă.

Noile reguli prevăd și măsuri tranzitorii pentru rovinietele cumpărate înainte de schimbarea sistemului. În funcție de categoria vehiculului și de perioada de valabilitate, unele roviniete existente își pot păstra valabilitatea, în timp ce pentru anumite situații sunt prevăzute proceduri de restituire a banilor.

Noul mecanism face parte din reforma sistemului de tarifare rutieră din România. Autoritățile urmăresc trecerea la un sistem electronic în care tarifele sunt diferențiate în funcție de caracteristicile vehiculului și, în cazul transportului greu, de distanța parcursă.