Sirkeli, despre alegerile din Găgăuzia: Scena politică e controlată de Moscova

Alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei intră în etapa depunerii dosarelor, iar jurnalistul Mihail Sirkeli consideră că sprijinul politic și rețelele de influență ar putea conta mai mult decât notorietatea candidaților. În opinia sa, candidatul susținut direct sau indirect de Moscova ar avea un avantaj important în cursa electorală.

Scrutinul pentru alegerea bașcanului este programat pentru 15 noiembrie, în aceeași zi cu alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. CEC confirmă că perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților a început pe 21 septembrie și se va încheia pe 6 octombrie.

Mihail Sirkeli afirmă că, deși procedurile electorale au început, campania propriu-zisă nu este încă foarte vizibilă în autonomie.

„Deocamdată nu văd, adică, să fie ceva activitate acolo”, a declarat jurnalistul.

Acesta a remarcat că mai mulți potențiali candidați și-au anunțat intenția de a participa la scrutin, însă activitatea lor electorală în regiune rămâne, în opinia sa, redusă.

Întrebat ce profil ar trebui să aibă viitorul bașcan pentru a obține susținerea alegătorilor, Sirkeli a pus accentul pe influența politică și pe rețelele existente în autonomie.

„Eu cred că până la urmă va câștiga cel care va fi susținut de Moscova, direct sau indirect”, a afirmat Mihail Sirkeli.

Jurnalistul susține că, în asemenea condiții, notorietatea sau popularitatea individuală a unui candidat ar putea avea o importanță mai redusă.

Sirkeli a afirmat, de asemenea, că Moscova ar urmări să obțină influență atât asupra funcției de bașcan, cât și asupra viitoarei componențe a Adunării Populare.

„Scena politică este controlată de Moscova, asta-i realitatea”, a declarat acesta.

Un alt subiect abordat a fost introducerea condiției privind cunoașterea limbii române de către candidații la funcția de bașcan.

Sirkeli consideră justificată această cerință, invocând faptul că bașcanul Găgăuziei este membru din oficiu al Guvernului Republicii Moldova.

„Faptul că bașcanul este membrul Guvernului și el trebuie să cunoască limba de stat. Altfel cum el va participa la ședințele Guvernului dacă el nu înțelege?”, a declarat jurnalistul.

Potrivit condițiilor publicate de CEC pentru scrutinul din 15 noiembrie, candidatul la funcția de bașcan trebuie să fie cetățean al Republicii Moldova cu drept de vot, să aibă cel puțin 35 de ani, să fi domiciliat sau să domicilieze în Găgăuzia de cel puțin zece ani și să cunoască limbile găgăuză și română.

În opinia jurnalistului, miza scrutinului nu se limitează la conducerea autonomiei. El susține că situația politică din Găgăuzia ar putea fi folosită de Moscova pentru a pune presiune asupra Chișinăului în contextul procesului de integrare europeană.

„Moscova va încerca să utilizeze Găgăuzia ca să sperie Republica Moldova și partenerii internaționali în parcursul european, ca să creeze încă un focar de separatism aici, la sudul Republicii Moldova”, a declarat Sirkeli.

Referindu-se la subiectele care ar putea domina campania, jurnalistul consideră că integrarea europeană nu va fi neapărat tema principală. În schimb, acesta se așteaptă ca în discursul electoral să apară frecvent relația dintre Comrat și Chișinău și competențele autonomiei.

Sirkeli respinge și ideea că problemele sociale ar putea fi separate de cele politice în această campanie.

„Nu putem lăsa politica departe, pentru că ea aici… Oamenii vor spune unul, dar vor vota pentru altceva și este și va fi un lucru politic”, a afirmat acesta.

La 15 noiembrie, locuitorii autonomiei vor fi chemați la urne pentru două scrutine: alegerea bașcanului și alegerea deputaților în Adunarea Populară. Potrivit datelor CEC din 18 septembrie, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 129.331 de cetățeni cu drept de vot din UTA Găgăuzia.

Documentele pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan sunt recepționate de Consiliul Electoral Central al Găgăuziei la Comrat. Dosarele pot fi depuse până pe 6 octombrie, iar cererile sunt examinate în cel mult șapte zile de la recepționare.

Funcția de bașcan a devenit vacantă, iar CEC a stabilit scrutinul pentru 15 noiembrie după ce Adunarea Populară a Găgăuziei nu a adoptat în termen hotărârea privind data alegerilor.

Până în prezent, și-au anunțat intenția de a candida la funcția de bașcan Fiodor Gagauz, Nicolai Dudoglo, Grigori Uzun, Alexandr Stoianoglo, Ivana Koksal și Petr Vlah.