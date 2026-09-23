Nicolae Margarint cere prioritate pentru cetățenii moldoveni la ocuparea locurilor de muncă și clarificări privind recrutarea lucrătorilor străini

Angajarea cetățenilor Republicii Moldova trebuie să fie prioritară față de recrutarea lucrătorilor străini, iar angajatorii să poată demonstra că un post vacant nu poate fi ocupat de forță de muncă locală, susține deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, membru al Comisiei protecție sociala, sănătate și familie.

El a cerut clarificări privind modul în care sunt selectați muncitorii străini și dacă salariile oferite sunt suficient de competitive pentru a atrage cetățeni moldoveni.

Deputatul consideră că, pentru fiecare post ocupat de un cetățean străin, ar trebui să existe o explicație clară privind lipsa candidaților locali.

„În ultimii ani, acest fenomen a luat amploare. Doar în anul 2026 au fost eliberate deja peste 4.000 de permise de ședere în scop de muncă. Potrivit informațiilor prezentate la audieri, angajatorii achită în jur de 500 de dolari companiilor de recrutare pentru identificarea și aducerea acestor persoane. În plus, în multe cazuri, angajatorii suportă și cheltuielile de cazare, alimentație și alte costuri aferente. În același timp, în Republica Moldova există zeci de mii de cetățeni care nu sunt încadrați în câmpul muncii și caută un loc de muncă. De aceea am întrebat de ce nu sunt prioritizați cetățenii moldoveni și de ce resursele financiare utilizate pentru atragerea și întreținerea muncitorilor străini nu ar putea fi folosite pentru a motiva și a susține angajarea forței de muncă locale”, a spus deputatul în cadrul audierilor publice privind situația muncitorilor străini.

Nicolae Margarint a pus sub semnul întrebării dacă problema este într-adevăr lipsa forței de muncă sau nivelul salariilor oferite pentru locurile vacante.

„Să înțelegem, vorbim despre un deficit de forță de muncă sau totuși vorbim despre un deficit de salariu competitiv?”, a spus el.

La audieri au participat angajatori, companii de recrutare și asociații profesionale. Un reprezentant al unei companii de construcții a declarat că oferă salarii de aproximativ 20.000 de lei pentru anumite funcții, la care se adaugă cheltuielile suportate în cazul muncitorilor străini. De asemenea, reprezentantul unui abator din mediul rural a menționat salarii de circa 18.000 de lei. Argumentul prezentat de angajatori a fost că mulți cetățeni moldoveni refuză să ocupe aceste locuri de muncă.

În opinia deputatului, trebuie analizate și costurile suplimentare suportate de angajatori pentru recrutarea și angajarea cetățenilor străini.

„Vedem că apar alte cheltuieli pentru angajarea cetățenilor străini care trebuie să fie acoperite inclusiv de angajator. Din ce cauză aceste cheltuieli nu pot fi retribuite sau compensate unui cetățean al Republicii Moldova angajat în această funcție, vacantă la care este angajat cetățeanul străin?”, a întrebat Margarint.

Totodată, deputatul a precizat că nu se opune angajării cetățenilor străini, însă consideră că autoritățile și angajatorii trebuie să se asigure mai întâi că locurile vacante sunt promovate suficient pe piața locală.

„Vreau să spun că noi nu suntem împotriva angajării sau importului forței de muncă din afara țării. Sigur că avem o piață liberă și trebuie să motivăm, dar am spus acest lucru având în vedere faptul că în Moldova sunt zeci de mii de posturi vacante”, a declarat parlamentarul.