Deputații Stefanco și Ivanov, împiedicați să ajungă în anticamera lui Munteanu: „E interzis să mergem la prim-ministru?”

Sergiu Stefanco, deputat al partidului „Democrația Acasă” și Serghei Ivanov, ales al Partidului Nostru, nu au fost lăsați să urce la Alexandru Munteanu, astăzi, pentru a depune în anticamera premierului petiția agricultorilor adunați la protest în PMAN. Paza de la parter inițial i-a direcționat cu petiția la boxa din hol, ulterior documentul a fost recepționat, la intrare jos, de o angajată din Cancelarie. Imaginile au fost distribuite pe rețele.

„Dacă în alți ani, când stăteam în față, nu ieșea nimeni, a cum, cu puterea poporului, reușim să avem noi acces, deja este un pas înainte, capul sus”, a spus deputatul Serghei Ivanov, înainte să intre în clădirea Guvernului, la parter.

Deputații au vrut să lase petiția fermierilor în anticamera premierului, nu în boxa din hol, așa cum li s-a propus.

Au fost întâmpinați, însă, de o angajată de la Cancelarie, care le-a spus că va recepționa ea actele.

„Noi vrem să mergem în anticameră la prim-ministru să o depunem. E interzis să mergem la domnul prim-ministru, da?”, a întrebat Sergiu Stefanco, însă fără a primi un răspuns.

„Sergiu, ai înțeles unde ne e locul, da? Unde ne țin cei de la guvernare”, i-a spus deputatul colegului său din Parlament, Serghei Ivanov.

„Inițial ni s-a sugerat să punem petiția în boxă”, a spus Inavov.

„Asta e deschidere? Domnul prim-ministru este ocupat? Nu găsește 5 minute?”.

Șeful Serviciului Protocol al Guvernului, le-a spus deputaților că nu au planificată o întrevedere cu premierul.

„Ați spus că în 5 minute ne comunicați, dacă domnul prim-ministru ne poate primi pe 5 minute. Suntem doi deputați. Dvs îmi interziceți să intru în clădirea Guvernului. Eu pot merge în anticameră să stau acolo să aștept când prim-ministrul se va elibera?”, a întrebat Stefanco.

„Dar etica ce spune? Dacă ați spus unui reprezentant al poporului că în 5 minute veniți cu un răspuns, puteați veni cu acest răspuns față de dumnealui. Haideți totuși să păstrăm etica, noi tot încercăm. Vă înțelegem și pe dvs, dar dacă ați spus 5 minute unui deputat și nu-i răspundeți lui, atunci ce șanse are un cetățean simplu?”, a adăugat Ivanov

„Agenda deja s-a stabilit. Puteți prin instrumentele dvs să stabiliți o legătură”, a răspuns șeful Serviciului Protocol.

„Ce a spus domnul prim-ministru? Vine să vorbească cu cei care au ieșit la protest?”

„Nu am primit niciun răspuns.”

„Sper să fie primul și ultimul conflict. Noi vrem verticalitate”.

