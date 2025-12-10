Fermierii, la limita disperării: Dacă nu ne aud, vom bloca drumurile

Fermierii care au ieșit la protest astăzi, 10 decembrie, sunt revoltați de lipsa de reacție a autorităților, afirmând că funcționarii responsabili doar promit soluționarea problemelor, însă nu întreprind măsuri concrete.

„Am vorbit cu ministra Agriculturii, care ne-a promis că totul va fi rezolvat. Dar când? Când vom ajunge în stradă?”, a declarat un fermier pentru jurnaliștii „Primul în Moldova”.

Bărbatul a mai subliniat că vor urma și alte acțiuni pentru a determina autoritățile să rezolve problemele agricultorilor.

„Dacă nici în continuare nu ne vor auzi, vom ieși și vom bloca traseele principale, și atunci să vedem”, a spus fermierul.

Un alt agricultor prezent la manifestație a menționat că nu are mari așteptări de la noul Cabinet de miniștri, deoarece mulți dintre ei și-au păstrat funcțiile. Totuși, fermierii speră că vor fi auziți cel puțin de noul prim-ministru.

„Așteptările au fost până în ziua de astăzi. Fermierii au avut nevoie și s-au gândit că noul Guvern va fi mai deschis la dialog, că inițial s-a dorit o întâlnire cu factorul de decizie, dar având în vedere că echipa Guvernului practic face parte în proporții de 80 la sută din vechii miniștri, așteptările lasă de dorit. Nu poate o ministră veche să reacționeze la problemele tot vechi. În continuare se ignoră întâlnirea cu fermierii, din această cauză s-a decis ca astăzi să organizăm un mic protest de avertizare. Am solicitat o întâlnire cu prim-ministrul. Sperăm ca dumnealui să dea curs. Astăzi aici s-au adunat oameni care de 3-4 ani suferă din cauza calamităților naturale. Ei sunt disperați, sunt împovărați de datorii, pentru care li se confiscă tehnica agricolă și, în unele cazuri, sunt dați afară din case. Sperăm să avem o întâlnire cu premierul și să-i prezentăm problemele noastre. În primul rând, fermierii au nevoie de protecție. Vom vedea ce rezultat va fi. Astăzi, fermierii așteaptă dialog și acțiuni concrete. Dacă nu, ne rezervăm dreptul de a protesta din nou, cu tehnica agricolă”, au spus protestatarii.