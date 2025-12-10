Prețurile la produsele alimentare au crescut cu aproape 6%

Biroul Național de Statistică anunță că, în noiembrie 2025, prețurile medii de consum au crescut cu 0,3% față de luna precedentă. Inflația de la începutul anului a ajuns la 5,9%, iar creșterea anuală a prețurilor a atins 7%, evoluțiile fiind influențate în special de scumpirile la mărfurile nealimentare și la serviciile prestate populației.

BNS precizează că indicele lunar al prețurilor de consum a fost de 100,3% în luna noiembrie, iar comparativ cu decembrie 2024, prețurile medii de consum s-au majorat cu 5,9%. În ultimele 12 luni, inflația anuală s-a situat la nivelul de 7,0%.

Creșterea lunară a fost determinată în principal de scumpirile la mărfurile nealimentare, unde prețurile au avansat cu aproximativ 0,6%, contribuind cu circa 0,2 puncte procentuale la inflație. Serviciile prestate populației s-au scumpit cu aproximativ 0,4%, contribuția lor depășind 0,1 puncte procentuale. În același timp, prețurile la produsele alimentare nu s-au modificat în ansamblu.

În categoria alimentelor, cele mai vizibile majorări au fost înregistrate la ouăle de găină, cu 18,9%, pește și fructe de mare sărate și afumate, cu 9,8%, iar laptele și produsele lactate au avansat cu 0,7%. Reduceri de preț au fost consemnate la fructe proaspete, cu 4,2%, și la legume, cu 3,5%.

La mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai accentuate au vizat combustibilii și carburanții, care s-au majorat cu 2,1%. În această categorie, motorina s-a scumpit cu 6,1%, brichetele și peleții – cu 2,1%, benzina – cu 1,9%, iar cărbunele de pământ – cu 1,3%. Prețurile la medicamente au înregistrat o creștere de 0,8%.

La servicii, tarifele pentru colectarea deșeurilor au crescut cu 2,4%, iar cele pentru transportul de pasageri – cu 1,5%, majorarea fiind influențată în special de serviciile de transport aerian, unde s-a înregistrat un avans de 6,1%.

De la începutul anului, prețurile produselor alimentare au crescut cu aproape 6%, nivel confirmat de majorarea de 5,7% raportată de BNS. În aceeași perioadă, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 2,4%, iar serviciile prestate populației – cu 10,9%, aceasta din urmă fiind cea mai mare creștere dintre cele trei categorii.

Raportat la noiembrie 2024, serviciile s-au scumpit cu 14,2%, produsele alimentare – cu 6,3%, iar mărfurile nealimentare – cu 2,7%.

Rata lunară a inflației din Republica Moldova, de 0,3% în noiembrie, a fost inferioară celei înregistrate în Turcia (0,9%), Croația (0,6%), Lituania și Georgia (câte 0,4%), dar superioară nivelului consemnat în Polonia (0,1%), Slovenia (0,0%), Estonia (-0,2%), Cehia și Letonia (câte -0,3%), Islanda (-0,5%) și Cipru (-0,6%).