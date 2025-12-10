Stefanco, la protestul fermierilor: Eu ca deputat nu am putut intra în clădirea Guvernului

Sergiu Stefanco, deputat al Partidului „Democrația Acasă”, declară că nu a fost lăsat să intre în clădirea Executivului, la premierul Alexandru Munteanu.

„Ce am văzut în Parlament, ce văd aici, în Guvern, atitudine. Vă dați seama, dacă mie, deputat, bine, cu statut de deputat, nu mi se permite intrarea în Guvern. Cică trebuie să mă înscriu, vă dați seama? Un deputat din Republica Moldova, votat de poporul Republicii Moldova, nu are dreptul să intre în clădirea Guvernului, trebuie să se înscrie la un oarecare prim-ministru adus de nu știu unde, care nu a plătit un leu în acest stat, în ultimii zece ani”, a spus Sergiu Stefanco în fața fermierilor adunați în fața clădirii Guvernului.

„Eu sunt deputat și am făcut acest pas nu pentru mine, știu situația catastrofală prin care treceți fiecare și trec și eu. Dacă va trebui, îi voi mușca de gât pentru voi, figurativ vorbind”, a mai adăugat parlamentarul.

Reprezentanții Guvernului nu au venit, deocamdată, cu o reacție.

Mai mulți fermieri s-au adunat în fața clădirii Guvernului, la un protest preventiv, pentru a cere Cabinetului de miniștri condus de Alexandru Munteanu să iasă la dialog și să întreprindă „acțiuni concrete și urgente pentru redresarea situației dezastruoase din agricultură din toată țara”.