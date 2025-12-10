Dorin Recean a fost numit emisar special pentru dezvoltare şi rezilienţă

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe Dorin Recean în funcţia de emisar special pentru dezvoltare şi rezilienţă, printr-un decret semnat miercuri.

În această calitate, fostul premier are misiunea de a contribui la promovarea eforturilor interinstituţionale şi multisectoriale orientate spre consolidarea capacităţii statului de a preveni şi combate ameninţările de tip hibrid la adresa securităţii naţionale.

Mandatul include şi mobilizarea sprijinului necesar consolidării rezilienţei instituţionale, economice şi sociale a ţării, priorităţi stabilite de preşedinte.

„Funcţia de emisar special va consolida activitatea instituţiei prezidenţiale prin implicarea unor specialişti cu pregătire aprofundată în domenii strategice pentru ţară, în vederea realizării priorităţilor stabilite de preşedinte’, se subliniază în comunicatul instituţiei prezidenţiale.

Dorin Recean a exercitat funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova în perioada februarie 2023- noiembrie 2025 şi are o vastă experienţă în domeniul securităţii şi al guvernării publice, inclusiv ca ministru al afacerilor interne, consilier prezidenţial pentru securitate şi secretar al Consiliului Suprem de Securitate.