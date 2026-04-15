Deputații traseiști nu vor mai putea forma fracțiuni

Noul regulament al Parlamentului prevede restricții mai dure pentru traseiștii politici. Astfel, deputații care părăsesc o fracțiune vor putea activa doar ca neafiliați, fără posibilitatea de a crea noi fracțiuni. Potrivit deputatului PAS, Vasile Grădinaru, măsurile sunt necesare pentru a asigura stabilitatea și corectitudinea activității legislative.

Vasile Grădinaru a explicat că deputații aleși pe listele unui partid trebuie să-și respecte angajamentul politic până la finalul mandatului.

„Dacă ai venit cu un partid, înseamnă că trebuie să mergi cu acest partid până la capăt. Dacă te-a dezamăgit sau nu te mai reprezintă, nu e nicio problemă, vei fi deputat neafiliat și îți continui activitatea. Dar nu poți constitui o nouă fracțiune cu denumirea unui alt partid”, a declarat Vasile Grădinaru.

Parlamentarul a explicat că va exista posibilitatea creării unor fracțiuni distincte, doar pentru partidele, părți componente ale blocurilor politice.

„Dacă ai făcut parte dintr-un bloc, ai tot dreptul să creezi o fracțiune în limita partidului parte componentă a acestui bloc. Nimeni nu te limitează, dar nu putem tolera ca traseiștii să conducă lucrurile în Parlament”, a mai spus deputatul.

Acesta a respins speculațiile potrivit cărora noile prevederi ar viza situația internă a fracțiunii PAS, inclusiv eventuale scindări.

„Încă acum 5 ani ni s-a prezis că se va rupe fracțiunea, iar Spînu va rupe 10 deputați. Vedeți că lucrurile nu s-au confirmat nici în ziua de azi și sunt sigur că vom rămâne uniți în continuare”, a mai spus Vasile Grădinaru.