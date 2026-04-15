Evadarea din arestul la domiciliu ar putea fi incriminată penal

Părăsirea neautorizată a domiciliului de către persoanele aflate în arest la domiciliu ar putea fi sancționată penal. O inițiativă de modificare a Codului penal propune extinderea art. 317, astfel încât acesta să includă și această faptă, nu doar evadarea din locurile de detenție.

Autorii argumentează că, în prezent, există dificultăți în tragerea la răspundere penală a persoanelor care încalcă obligațiile stabilite de instanță atunci când sunt plasate în arest la domiciliu. Lipsa unei incriminări exprese face ca această măsură preventivă să fie, în unele cazuri, ineficientă și lipsită de previzibilitate.

Potrivit proiectului, sintagma „din locurile de detenție” ar urma să fie exclusă din art. 317 al Codului penal. Astfel, norma ar acoperi toate formele de privare de libertate, inclusiv arestul la domiciliu.

Inițiativa vine în contextul în care, în prezent, evadarea este sancționată doar dacă are loc din penitenciare sau izolatoare de detenție provizorie. În schimb, părăsirea domiciliului în cazul arestului la domiciliu nu întrunește elementele acestei infracțiuni, ceea ce creează un vid de reglementare.

Autorii mai susțin că modificarea este necesară și pentru alinierea legislației naționale la practicile europene. În unele state, precum Germania sau Italia, încălcarea obligațiilor impuse în cadrul arestului la domiciliu este sancționată penal.

Totodată, proiectul prevede și ajustarea terminologiei din articol, prin înlocuirea noțiunii de „detenție” cu „privare de libertate”, pentru a acoperi toate situațiile în care libertatea persoanei este restrânsă legal.

În același timp, sunt propuse modificări și la Codul de procedură penală, astfel încât infracțiunea de evadare să fie inclusă în lista faptelor pentru care pot fi aplicate măsuri speciale de investigații.

Autorii consideră că aceste intervenții vor permite o reacție mai rapidă a organelor de drept în cazurile de încălcare a arestului la domiciliu și vor consolida caracterul obligatoriu al acestei măsuri preventive.