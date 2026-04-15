Incendiul de la Telecentru. Primăria: APL nu participă la recepția construcțiilor

Primăria Chișinău informează că potrivit legii în vigoare, Administrația Publică Locală nu participă la recepția finală a construcțiilor. Precizarea vine în contextul incendiului produs astăzi într-un bloc de locuit din Capitală, după ce mai multe instituții media au solicitat reacții oficiale din partea autorităților locale.

Potrivit Primăriei, recepția lucrărilor de construcție finanțate din mijloace private este realizată de către investitor și executant, prin constituirea unei comisii de recepție, în conformitate cu prevederile legale aplicabile anterior.

În cazul blocurilor locative cu mai mult de cinci niveluri, investitorii aveau obligația de a include în comisie un reprezentant al Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, instituție aflată în subordinea Guvernului Republicii Moldova.

Autoritatea locală mai menționează că, începând cu anul 2025, vechiul regulament privind recepția construcțiilor a fost abrogat, iar procedura este reglementată în prezent de Codul urbanismului și construcțiilor. Conform noilor prevederi, primăriile nu participă la recepția construcțiilor private, iar responsabilitatea revine, inclusiv, Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.

De asemenea, controlul de stat al calității în construcții se realizează pe toate etapele de execuție și exploatare, iar aceeași instituție este responsabilă și de supravegherea respectării măsurilor de prevenire și combatere a incendiilor.

În acest context, Primăria Chișinău subliniază că insistă pentru a fi inclusă în comisiile de recepție a construcțiilor, argumentând că, în situații de risc, cele mai multe întrebări și solicitări sunt adresate autorității publice locale, în timp ce responsabilitățile sunt gestionate de instituții centrale.

Precizăm că, o femeie a suferit arsuri și a fost transportată la spital după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări. Incidentul a avut loc astăzi, 14 aprilie, pe strada Sprâncenoaia 3/A din Capitală.