Transport suburban mai scump în regiunea transnistreană: Tarifele cresc cu aproximativ 17%

În regiunea transnistreană vor fi majorate tarifele pentru transportul pe rutele suburbane și interurbane. Astfel, prețul a fost ridicat de la 0,75 (0,70 lei) la 0,88 ruble (0,83 lei) pentru un pasager-kilometru, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 17%.

Creșterea se va resimți în special pe cursele lungi. De exemplu, o călătorie de la Tiraspol până la Camenca va costa 150 de ruble locale (141 de lei), față de 127,85 (120 lei) anterior. De asemenea, traseul Tiraspol-Dnestrovsk va ajunge la 36,65 ruble, comparativ cu 31,25 anterior.

Măsura a fost luată în urma unei decizii care prevede o creștere a costului per pasager-kilometru.

Totodată, așa-numitele autorități din regiune nu exclud posibilitatea extinderii majorărilor și asupra transportului urban, în perioada următoare.