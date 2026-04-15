Atac rusesc cu drone la graniţa cu România. Două avioane F-16 ridicate de la sol

Forțele ruse au atacat noaptea trecută obiective civile și de infrastructură din Ucraina, lângă granița fluvială cu România, în județul Tulcea, anunță MApN. Armata spune că, în timpul atacurilor, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, dar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziţii de tragere.

Rușii au atacat în repetate rânduri, iar două mesaje RO-Alert au fost emise pentru nordul județului Tulcea. Primul mesaj de alertă a fost emis la ora 02.37, iar la doilea la ora 5.08.

„Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spațiului aerian al României (pe directia Vâlcove), Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.37, un mesaj RO-Alert”, a transmis MApN miercuri dimineață.

Armata a precizat că două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziţii de tragere.

„La interval de câteva ore, un alt grup de drone a fost detectat în evoluție către Ismail, fiind transmis un nou mesaj RO-Alert la ora 5.08. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Starea de alertă aeriană a încetat la ora 5.42”, potrivit MApN.

Armata a mai transmis că forțele Ministerului Apărării Naționale mențin măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului național.