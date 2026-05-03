Zelenski: Ucraina a înregistrat „activitate neobișnuită” la frontiera cu Belarus

Ucraina a înregistrat „activitate neobișnuită” de-a lungul frontierei Ucraina-Belarus, a declarat sâmbătă președintele Vladimir Zelenski, după ce a îndemnat Minskul în ultimele săptămâni să nu se mai implice în războiul declanșat de Rusia, relatează Reuters.

„Ieri (vineri – n.r.) a existat activitate mai degrabă neobișnuită de-a lungul frontierei Ucraina-Belarus, de partea belarusă”, a afirmat Zelenski în discursul său zilnic către țară.

„Monitorizăm îndeaproape situația, ținând totul sub control, și vom răspunde dacă este necesar”, a adăugat el, fără a furniza amănunte suplimentare.

Forțele aeriene și poliția de frontieră ucrainene nu au răspuns imediat unei solicitări a Reuters de a comenta afirmațiile șefului statului.