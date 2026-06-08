Deputatul Alexandru Berlinschii (PN) acuză PAS că blochează un proiect privind digitalizarea alegerilor

Deputatul Alexandr Berlinschii susține că majoritatea parlamentară PAS blochează examinarea unui proiect de hotărâre privind crearea unui grup de lucru pentru elaborarea Conceptului național „Digitalizarea proceselor electorale”.

Potrivit parlamentarului, inițiativa, înaintată de Partidul Nostru, a obținut avizele necesare, inclusiv din partea Guvernului și a Comisiei Electorale Centrale, însă nu a fost inclusă pe ordinea de zi a ședințelor plenare ale Parlamentului.

Berlinschii afirmă că proiectul nu poate ajunge în plen deoarece Comisia juridică, numiri și imunități nu a emis raportul necesar pentru examinarea acestuia. De asemenea, el susține că propunerea nu a întrunit susținerea majorității PAS nici în cadrul Biroului permanent al Parlamentului.

Potrivit autorului, grupul de lucru urma să reunească deputați din toate fracțiunile parlamentare, precum și reprezentanți ai instituțiilor responsabile de organizarea alegerilor și de dezvoltarea infrastructurii digitale, inclusiv Comisia Electorală Centrală, Agenția Servicii Publice și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

Conceptul propus prevede elaborarea unor soluții pentru modernizarea proceselor electorale, inclusiv mecanisme de autentificare electronică a alegătorilor, posibilitatea introducerii votului prin internet în conformitate cu standardele internaționale, utilizarea urnelor electronice și a sistemelor automate de numărare a voturilor, transmiterea video din secțiile de votare, digitalizarea documentelor electorale și consolidarea măsurilor de securitate cibernetică.

În opinia lui Alexandr Berlinschii, astfel de măsuri ar putea contribui la sporirea transparenței procesului electoral și la reducerea suspiciunilor privind corectitudinea alegerilor.

Deocamdată, reprezentanții PAS nu au comentat public acuzațiile formulate de deputatul Partidului Nostru.