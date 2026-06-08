MAE: Cel mai probabil, drona care a explodat la Orhei este de proveniență ucraineană

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că poartă discuții continue cu autoritățile din Ucraina în legătură cu drona care s-a prăbușit și a explodat în apropierea localității Lopatna, raionul Orhei. Potrivit informațiilor preliminare, aparatul de zbor ar fi, cel mai probabil, de proveniență ucraineană.

Reprezentanții MAE subliniază însă că, indiferent de originea dronei, responsabilitatea pentru incidentele de acest tip îi revine Federației Ruse, care a declanșat războiul împotriva Ucrainei.

„Ministerul Afacerilor Externe se află în discuții continue cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei, dar, din primele date, cel mai probabil, aceasta este de proveniență ucraineană”, precizează MAE.

Totodată, autoritățile de la Chișinău consideră că incidentele provocate de aparatele de zbor care ajung pe teritoriul Republicii Moldova sunt o consecință directă a războiului declanșat de Rusia.

„Indiferent de proveniența dronei, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină”, se arată în reacția MAE.

Ministerul și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina și cu cetățenii acesteia care luptă în războiul declanșat de Federația Rusă.

„Suntem solidari cu ucrainenii care luptă și își pierd viața pentru libertatea țării lor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova”, menționează MAE.

Amintim că, în această dimineață, oamenii legii au anunțat că investighează cazul unui aparat de zbor necunoscut, posibil o dronă, care ar fi explodat în extravilanul satului Lopatna din raionul Orhei.