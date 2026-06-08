Formațiunea „Partidul Nostru” propune eliminarea serviciului militar obligatoriu și tranziția către o armată exclusiv pe bază de contract, inițiativă pentru care mizează pe un consens parlamentar necesar modificării Constituției.

Deputatul Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, numiri și imunități, a declarat, într-un podcast difuzat pe platforma „Cu Sens”, că actualul sistem trebuie reformat pentru a încuraja profesionalizarea armatei.

„Noi vorbim de circa 4.000 de militari prin contract care sunt în armata Republicii Moldova și puțin peste 2.000 care sunt militari în termen. Noi nu renunțăm la armată, din contră. Obiectivul nostru e să avem o armată profesionistă”, a spus Berlinschii.

El a menționat că există militari care aleg cariera militară din vocație și care ar trebui sprijiniți: „Am fost în unitățile militare și am văzut militari care vorbeau cu dragoste despre serviciul militar (…) Haideți să-i motivăm pe cei care își doresc cu adevărat acest lucru”.

În același timp, deputatul a criticat actualul mecanism de încorporare și sancțiunile aplicate pentru neprezentarea la serviciul militar, pe care le consideră insuficient adaptate contextului actual. El a argumentat că statul ar trebui să investească în salarii mai bune, garanții sociale, locuințe și perspective de carieră pentru militari.

Potrivit acestuia, o astfel de abordare ar permite formarea unei armate profesioniste, mai bine pregătite pentru actualele provocări de securitate.

Pentru a avansa, inițiativa are nevoie de semnăturile a cel puțin o treime dintre deputați pentru sesizarea Curții Constituționale, iar ulterior de votul a două treimi din Parlament.

„Sperăm foarte mult că, prin discuții și negocieri, vom ajunge la un consens. Partidul nostru își dorește o armată profesionistă, bine pregătită, pentru a răspunde actualelor provocări”, a declarat Alexandr Berlinschii.