Pe fondul tensiunilor cu Polonia, Zelenski a ajuns la Londra prin Aeroportul Chișinău

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a ajuns în Marea Britanie prin Aeroportul Internațional Chișinău, într-o schimbare neobișnuită față de practica utilizată în ultimii ani pentru deplasările externe ale liderului de la Kiev.

Potrivit datelor publicate de platforma de monitorizare a zborurilor FlightAware, aeronava utilizată de Zelenski a decolat duminică dimineață de pe aeroportul Rzeszow-Jasionka din Polonia, a aterizat la Chișinău, după care și-a continuat zborul spre Londra.

Până acum, majoritatea deplasărilor externe ale președintelui ucrainean și ale delegațiilor oficiale începeau de la aeroportul din Rzeszow, situat în apropierea frontierei polono-ucrainene. De la începutul invaziei ruse la scară largă, acest aeroport a devenit un important centru logistic pentru transportul oficialilor occidentali și al ajutorului militar destinat Ucrainei.

Deocamdată, autoritățile de la Kiev nu au oferit explicații privind utilizarea Aeroportului Internațional Chișinău pentru această deplasare.

Schimbarea intervine însă pe fondul unor tensiuni apărute recent în relațiile dintre Ucraina și Polonia. Potrivit presei internaționale, nemulțumirile au fost generate de decizia Kievului de a acorda unei unități a Forțelor pentru Operațiuni Speciale denumirea onorifică „Eroii UPA”.

În acest context, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunțat că va solicita retragerea Ordinului Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție a statului polonez, acordată anterior lui Vladimir Zelenski.

La rândul său, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că deteriorarea relațiilor dintre Kiev și Varșovia nu este în interesul nici al Ucrainei, nici al Poloniei, îndemnând la dialog și cooperare între cele două state.