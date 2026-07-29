Deputatul Constantin Cuiumju propune folosirea profitului Energocom pentru reducerea tarifului la gaze

Deputatul Partidului Nostru Constantin Cuiumju propune ca o parte din veniturile și profiturile Energocom să fie utilizată pentru reducerea poverii tarifare asupra consumatorilor. Inițiativa a fost prezentată în cadrul unor audieri la care au participat reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și ai companiei de stat.

Potrivit parlamentarului, Energocom a înregistrat în 2024 un profit net de aproximativ 793 de milioane de lei. Din această sumă, circa 198 de milioane de lei au fost transferate la bugetul de stat, iar restul banilor au rămas la dispoziția companiei.

Cuiumju consideră că o parte din aceste resurse ar putea fi transferată la buget sau utilizată astfel încât să contribuie la reducerea tarifului achitat de consumatorii finali.

Deputatul a îndemnat reprezentanții ANRE să analizeze, împreună cu acționarii Energocom, posibilitatea folosirii unei părți din venituri într-un mod care să nu pună presiune suplimentară asupra consumatorilor.

Parlamentarul a atras atenția și asupra cheltuielilor incluse în costurile companiei. Acesta a menționat inclusiv costurile pentru sediul Energocom, despre care susține că reprezintă o povară suplimentară pentru consumatori.

Totodată, Cuiumju a cerut ANRE să verifice riguros toate calculele și cheltuielile incluse în tarif, subliniind că instituția trebuie să protejeze interesele consumatorilor.

„ANRE nu este avocatul Energocom, ci garantul interesului public”, a declarat deputatul.

Reprezentanții Energocom au explicat că profitul companiei provine în mare parte din activități desfășurate pe piața liberă, inclusiv din tranzacțiile cu energie electrică și gaze naturale, nu din activitatea reglementată.

Potrivit acestora, utilizarea profitului obținut din activități nereglementate pentru diminuarea tarifelor reglementate nu este recomandată de experții internaționali, întrucât ar putea afecta stabilitatea financiară și credibilitatea companiei.

Cuiumju a insistat că instituțiile din sectorul energetic trebuie să țină cont în primul rând de interesele cetățenilor și să identifice soluții pentru reducerea poverii financiare asupra acestora. În opinia deputatului, orice venit suplimentar obținut de o întreprindere de stat ar trebui analizat și utilizat astfel încât să aducă beneficii societății.