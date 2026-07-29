Moarte învăluită în mister. Cadavrul unui deținut, găsit într-un butoi cu apă

Oamenii legii investighează circumstanțele în care a murit un pușcăriaș, cadavrul căruia a fost găsit acum câteva zile zăcând într-un butoi pe teritoriul Penitenciarului Nr. 4 – Cricova, susțin sursele PulsMedia.MD.

Sursa citată susține că este vorba de un bărbat de 60 de ani. Cadavrul acestuia a fost depistat duminică, 26 iunie, într-un butoi cu apă.

În urma examinării vizuale a cadavrului, medicul legist nu ar fi depistat semne de moarte violentă.

Sursa mai scrie că reprezentanții Poliției Naționale au confirmat descoperirea macabră și au precizat că o versiune preliminară, luată în calcul de oamenii legii ar fi suicidul, anterior bărbat având mai multe tentative.

De altă parte, surse din cadrul instituției de detenție, menționează că acesta ar fi fost în stare de ebrietate când ar fi intrat în butoiul cu apă să se răcorească. Acestuia i s-ar fi făcut rău, ar fi început să vomite, după care și-ar fi pierdut cunoștința și s-a scufundat în butoi.

Cadavrul deținutului a fost transportat la Centrul de Medicină Legală pentru a fi supus unor expertize de laborator, în urma cărora va fi stabilită cu exactitate cauzele și circumstanțele în care a survenit decesul.