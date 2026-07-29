VIDEO: Ucraina lovește puternic în ”Amazonul Rusiei”: A atacat centrele logistice și provoacă pagube uriașe

Instalaţii industriale din oraşul rus Riazan au luat foc în urma unui atac cu drone, afirmă guvernatorul regiunii, transmite Reuters. Este un nou atac al Ucrainei asupra Wildberries, gigantul rusesc al transporturilor, informează News.ro.

Ucraina vizează centrele logistice ale Wildberries, așa numitul ”Amazon al Rusiei”

Mai multe instalaţii industriale din oraşul Riazan, situat în centrul Rusiei, au luat foc în urma unui atac cu drone, a anunţat, miercuri, pe Telegram guvernatorul regiunii, Pavel Malkov, precizând că şase persoane au solicitat îngrijiri medicale.

El nu a oferit detalii despre instalaţiile vizate din această regiune, care găzduieşte numeroase complexe industriale mari, inclusiv o rafinărie de petrol şi un centru logistic.

Ucraina loveşte oraşe ruseşti tot mai îndepărtate de frontiera sa, ca represalii la atacuri zilnice ale Rusiei în ofensiva pe care a lansat-o în februarie 2022.

😍🔥🇺🇦Ukrainian attack drones launched a massive strike on Russia's Ryazan Oblast; as a result of the attack, a local oil refinery and a Wildberries warehouse are on fire pic.twitter.com/lgzkCApTiR — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) July 29, 2026

Această campanie – pe care Kievul o numeşte „sancţiuni cu bătaie lungă” – a vizat în principal infrastructuri petroliere ruseşti şi a declanşat o adevărată criză a carburanţilor într-unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume.

Începând din iunie, aproape 90% dintre regiunile ruseşti au înregistrat raţionalizări sau penurii de carburanţi, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP care are la bază declaraţii ale autorităţilor locale şi materiale de presă.